La ATP canceló 21 de los 67 torneos del calendario de tenis, entre ellos Wimbledon y cinco de los nueve Masters 1000. La decisión se refleja en los ingresos de los tenistas del circuito, quienes ven mermadas sus ganancias por inactividad a causa del coronavirus.

Dentro del top 100, la falta de ingresos perjudica desde el número uno, hasta el número 100. Los latinoamericanos Diego Schwartzman (argentino) y Hugo Dellien (bolivariano) están en el grupo de tenistas que asisten a torneos Grand Slam y Masters 1000, pero no con los sueldos millonarios de los primeros 10 lugares, que son por lo regular los jugadores más exitosos a nivel comercial y deportivo.

Diego participó en siete torneos el año pasado en los que ingresó un total de 730,000 dólares, dinero que obtuvo en cuatro de los 11 meses que involucra el calendario tenístico. Por la inactividad, sus ganancias se reducen en 30 por ciento.

“Yo por este periodo de inactividad dejo de obtener entre 200,000 y 300,000 dólares. Esto sin tomar en cuenta que en alguno de los torneos podría haber logrado un buen desempeño que me hubiera permitido ingresar más”, menciona a El Economista Hugo Dellien, tenista número 94 del ranking mundial.

Dellien en el 2019 participó en la primera ronda de Wimbledon en singles y dobles, que le dio 45,655 dólares. Éste es un torneo con mayores beneficios económicos y de interés para patrocinadores.

“Los Grand Slam son los más importantes, donde más repercusión mediática hay para generar interés en patrocinadores y medios de comunicación. Sirven para conseguir nuevas relaciones comerciales y permiten seguir participando en esos torneos, prepararte mejor y obtener logros de mayor relevancia”, comenta Dellien.

De manera oficial, el calendario de la ATP está estipulado para retomar actividad en julio con el ATP 500 de Hamburgo; sin embargo, la incertidumbre por la pandemia global genera dudas hasta en el mismo presidente del circuito respecto a cuándo se reanudará el deporte blanco.

“Nadie sabe cuándo volveremos, por lo que no tiene sentido hablar de agosto o septiembre ahora. No tiene sentido golpearse la cabeza contra la pared por algo que podría no suceder. Es muy posible que el tenis no se reanude hasta el próximo año”, mencionó Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP en una videollamada con medios italianos.

Por el hecho de no conocer una fecha de retorno, Hugo Dellien menciona que todos los tenistas se verán afectados por igual, al haber dejado de entrenar desde inicios de marzo, por lo que es cuestión que cada uno se mantenga realizando ejercicio dentro de sus posibilidades.

“En lo personal me pongo rutinas y las realizo de la manera más estricta posible. De esta forma podemos hacer que el tiempo se pase más rápido para retomar actividad e intenta mantenerme en el mejor estado posible”, comenta.

