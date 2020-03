El mundo del deporte entró en modo de stand by como manera de evitar más contagios por el Covid-19. Lo anterior no le cae nada bien a la industria puesto que miles deben alejarse de sus trabajos, incluidos los deportistas. En el tenis, por ejemplo, los ingresos de los atletas dependen de los torneos en los que puedan participar; al suspenderse durante seis semanas todo tipo de evento ATP Tour y ATP Challenger, así como diversos torneos WTA, los tenistas dejan de ingresar en premios que pudieran servirles en su preparación.

Por participar en un torneo categoría 250, 500 y Masters 1000, el monto mínimo que ingresa un tenista de singles son 1,530,2,799 y 4,785 dólares respectivamente, mientras que el premio al primer lugar de un Masters como Indian Wells es de 1,361,360 dólares.

En entrevista para El Economista, el tenista mexicano Gerardo López Villaseñor explicó un lado del panorama entre el gremio al estar obligados a descansar por al menos seis semanas.

“Económicamente nos afecta, pero al mismo tiempo no mucho, porque los tenistas tenemos muchos gastos de viajes y es muy caro; las comidas, algunos viajan con entrenador, entonces creo que económicamente no va a haber tanto problema porque no vamos a ganar, pero tampoco vamos a gastar como estamos acostumbrados”.

Por su parte, Patricio Zarazúa, hermano y entrenador de la tenista Renata Zarazúa, quien cuenta además con un entrenador principal y un preparador físico para su formación, indicó que “más que un ahorro, perdemos nosotros un poco. Ahora con el tema del coronavirus no se pueden jugar torneos, entonces Renata ahorita no está recibiendo dinero, porque podríamos decir que no está trabajando y no tiene ninguna forma de generar dinero estas semanas y le tenemos que seguir pagando a los entrenadores porque al final ellos sí están haciendo su trabajo”.

Renata se encontraba en cuartos de final en el torneo de Irapuato cuando se suspendieron las actividades y en sus planes estaba el Zapopan Open, un torneo ITF en Florida y si lograba entrar, el WTA de Bogotá, y posteriormente buscar algún torneo WTA de arcilla en Europa para prepararse para jugar las qualy de Roland Garros. En el último torneo Internacional que jugó en Acapulco, Renata ingresó 11,600 dólares de premio económico.

De los eventos suspendidos, Gerardo López participaría en el torneo Challenger de Ciudad de México, Challenger de San Luis y Challenger de Manzanillo; en la última edición del Challenger en la CDMX la Bolsa a repartir fue de 100,000 dólares, el monto del premio más bajo fueron 1,040 dólares y el más alto de 14,400 dólares.

¿Cuentan con algún tipo de seguro de parte de ATP o algún otro organismo en situaciones como esta?

“Tengo el conocimiento de que los jugadores que están dentro del top 100 de ATP tienen seguros médicos brindados por la ATP y en estas ocasiones les cubren a ellos si tienen algún tipo de problema médico, de salud, pero al resto realmente no tenemos ningún tipo de ayuda, apoyo o seguro de ellos, ni ningún ingreso económico si no estamos compitiendo”.

Por fortuna, Gerardo cuenta con el apoyo de sus patrocinadores, quienes explica han sido comprensivos durante la crisis sanitaria, incluso planea solicitarles un entrenador que lo ayude a prepararse durante las semanas de descanso.

“Ellos saben que no se puede competir de la misma manera. Yo estoy con Telcel y siempre han sido de gran ayuda, creo que entienden y sí apoyan en ese sentido, yo les dije que todo estaba cancelado y ellos razonablemente compartieron el mismo pensar que era mantenerse aislado de todo y no tratar de forzar otro tipo de competencias”.

