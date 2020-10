Iga Świątek ganó en Roland Garros su primer título de Grand Slam, con lo cual, la joven de 19 años se llevó un premio económico de 1.89 millones de dólares, equivalente a más de 40 millones de pesos. Mientras que las tenistas eliminadas en las primeras dos rondas recibieron 71,000 y 99,000 dólares.

En el torneo grande previo, el US Open, la campeona ganó 3 millones y antes de los cuartos de final, las jugadoras participantes se fueron con 250,000 dólares. Ser tenista con acceso a un Grand Slam se vuelve en sí una ventaja de subsistencia económica en este deporte.

El tenis a nivel profesional es una de las disciplinas mejor pagadas en la rama femenina, no sólo por los premios económicos, también por los apoyos de los patrocinadores, sin embargo sólo las primeras en el ranking de WTA gozan de los más grandes beneficios.

Renata Zarazúa, tenista mexicana que recientemente participó en el Main Draw de Roland Garros, compartió a El Economista que colocarse dentro de los primeros 100 lugares del ranking WTA hace una gran diferencia para que una tenista pueda vivir de jugar tenis.

“Una vez que estás top 100 entras a todos los Main Draws de los Grand Slams, eso ya es mucho dinero. En un año, por más que no tengas buenos resultados, entrando a los cuatro Grand Slams puedes vivir económicamente bien. Estar fuera de eso implica viajar a torneos Challenger o a torneos donde no tienes todo pagado y que le tienes que pagar a tu entrenador, a tu fisio o a el equipo que viaje contigo. Yo siempre digo que cuando te consideras que ya puedes vivir del tenis es estando 100 o 110, más o menos, antes, si no tienes el apoyo de alguien en viajes y todo, sí es bastante complicado”.

Este 2020, el premio económico sólo por jugar la primera ronda de Roland Garros era de 71,000 dólares, es decir, más de millón y medio de pesos, cifra que aumentó a medida que se avanzó en el torneo, el ganador se llevó 1.89 millones de dólares. Sin embargo, si el tenis ha logrado posicionar a las mujeres dentro de la lista de atletas mejor pagados de Forbes, puntualmente a dos, a Naomi Osaka y a Serena Williams, no se debe a los premios económicos de los torneos, sino que gran parte de estas ganancias, provienen de los patrocinios. En el caso de Osaka, el 91% de sus ingresos vino de sus acuerdos con Nike, Nissan Motor and Procter & Gamble, entre otros.

En los listados de Forbes, sólo una futbolista entró dentro de las 10 atletas mejor pagadas del mundo. Alex Morgan ocupó el puesto 10, mientras que el dominio es de las tenistas en las nueve primeras posiciones. Por su parte, la tenista Asley Barty, durante el 2019 ganó más dinero en premios de los torneos con 10.1 millones de dólares.

Deportes como el futbol se encuentran en ascenso para la rama femenina, la WTA aventaja a ligas como la NWSL con 40 años, la primera se fundó en 1972 y la segunda en 2012.

Personalidades como Billie Jean King le dedicaron su carrera a luchar por la equidad de género en el tenis, incluida la equidad salarial. En 2007 los cuatro Grand Slam por primera vez ofrecieron igual premio económico a ambas ramas. La primera vez que Naomi Osaka ganó un Grand Slam, el US Open en 2018, además de hacer historia como la primer tenista nacida en Japón en ganar uno de los cuatro grandes, también se marchó con un cheque de 3.8 millones. Cuando se le preguntó si iba a darse un capricho después de la victoria, respondió:

“No soy realmente del tipo que gasta dinero en mí misma, para mí, mientras mi familia sea feliz, yo soy feliz. Entonces, cuando veo a mi hermana, para mí, ese es el regalo más grande”.

Desde el 2019, a sus 21 años, Osaka comenzó a realizar asociaciones con empresas emergentes de las que recibe capital, entre ellos la compañía de “teléfonos inteligentes con auriculares”, Muzik, con quienes trabajó para diseñar un conjunto de audífonos. Osaka recibe regalías sobre el producto, además de su participación en el capital, indicó Forbes.

Top 5: las jugadoras con los premios económicos más altos en su carrera

(Hasta 2019)

1. Serena Williams 92.54 mdd

2. Venus Williams 41.74 mdd

3. María Sharapova 38.7 mdd

4. Caroline Wozniacki 35.22 mdd

5. Simona Halep 35.11 mdd

Fuente: Forbes

