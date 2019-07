La principal encomienda de los organizadores de Wimbledon es mantener intacto el evento más antiguo de tenis y cuidar sus tradiciones.

El foco de atención se ha centrado en aprovechar las innovaciones de la tecnología para distinguir las costumbres del evento, enfocándose en mejorar la experiencia de aficionados, tenistas y medios de comunicación.

“Una de las mayores fortalezas de Wimbledon es su identidad, que proviene de su herencia y tradiciones, que lo distinguen como uno de los grandes torneos. Sin embargo, también es importante que sigamos siendo modernos y que lo hagamos de tal manera que el torneo mantenga sus tradiciones mientras no quede fuera de relacionarse con la tecnología”, comenta Alexandra Willis, encargada de Marketing Digital del torneo a Sports Pro.

Desde 1990, IBM ha sido el principal socio estratégico que ha implementado novedades tecnológicas en el desarrollo del Grand Slam.

Este año la empresa estadounidense unió fuerzas con Google y Amazon, que brindan la facilidad de acceder a contenido e información al utilizar el comando de voz con la palabra Wimbledon.

Mediante un sistema de inteligencia artificial desarrollado por IBM, los aficionados tendrán la oportunidad de seguir múltiples partidos simultáneamente en las 18 canchas. Podrán observar videos con los momentos más destacados, dos minutos después del final de los encuentros, además de contar con estadísticas de los tenistas y el partido. El registro sobre el número vistas el año pasado ascendió a 220 millones de personas a nivel global.

La tecnología también aporta a la preparación de los jugadores, a quienes les brinda información personalizada sobre su desarrollo en la cancha. Los datos sobre el desempeño del tenista se brindan a sus entrenadores tan solo 20 minutos después de terminar el partido, con la intención de que puedan desarrollar el próximo encuentro de la mejor manera.

Gracias al centro de captura de datos que brinda el torneo, el año pasado brindaron 3,500 acreditaciones a medios de comunicación, que les permitió obtener información inmediata de los 23,253 juegos, 147,160 puntos y 1,503 horas de partido.

Desde el 2009, el All England Club cuenta con techo retráctil en el estadio principal. Para esta edición, en la cancha uno, segunda más relevante en importancia y tamaño, se realizó una inversión de 88.4 millones de dólares para también implementar techo retráctil, lo que permite certeza de poder realizar los partidos a pesar del cambiante clima de Londres.

“En las negociaciones, hablamos sobre las inversiones que estamos haciendo, con el techo en la cancha uno, garantizamos que se juegue sin importar el clima”, comentó Mick Desmond, director comercial y de Medios. Involucró un aumento en el interés de los socios de transmisión.

Asia, un foco de interés

“Nuestra asociación con Oppo ha sido el motor del desarrollo de la aplicación web progresiva y específicamente para los mercados asiáticos”, señaló Alexandra Willis sobre su primer acuerdo con un patrocinador encargado de fabricar smartphones.

Oppo también ofrece una función para los fanáticos que promueven la fotografía durante el torneo, con un mapa que sugiere una serie de lugares destacados en los terrenos de Wimbledon donde pueden tomar fotos icónicas.

Cuando a los 15 años vences a tu ídolo: Cori Gauff da la lección

Ahí, sobre la hierba de la Centre 1 de Wimbledon, Cori Gauff entra en acción ante un público exigente en el tenis . Emocionada, pero concentrada y con un rostro que delata su juventud. A los 15 años de edad da una lección a los tenistas experimentados del circuito. Todo es posible, sí, el cambio generacional tiene una nueva estrella y en un gran contexto. Grandes nombres como Alexander Zverev, Naomi Osaka o Stefanos Tsitsipas cayeron en la primera ronda.

Venus le lleva 24 años de diferencia, y bien, creció con su ejemplo, la admira y con ella precisamente ocurre un suceso inolvidable en la historia del torneo. Es más, cuando Cori nació, Venus ya había ganado dos de sus cinco trofeos en Wimbledon.

“Es tal vez la primera vez que lloro después de haber ganado un partido. No pensaba que ocurriría esto. Ni siquiera sé cómo explicar cómo me siento”.

¿Cómo controlar las emociones siendo la número 273 del ranking ATP?

Gauff respondía nerviosa en su desahogo tras un partido en el que mantuvo la concentración y dominio con un marcador a favor por un doble 6-4.

Le hizo el juego imposible a Venus, enfado y sorpresa se acumulaban en la tenista veterana, siendo ella la que más Majors ha disputado con 83.

“Serena siempre fue mi ídola, y Venus. Ambas son las razones por las que quería agarrar una raqueta de tenis”, dijo en una entrevista con Wimbledon.

Gauff acaba de presentar algunas evaluaciones de ciencias naturales en su secundaria y se convirtió en quinceañera el pasado 13 de marzo, una joven prodigio que viene de familia deportista, su padre, Corey, es basquetbolista y su madre, Candy, es atleta en la Universidad de Florida State. Y lo mejor, su agencia de representación es la de Roger Federer.

Cuando se le preguntó cómo mantuvo la calma durante el partido, Gauff citó un truco mental que aprendió del entrenador de baloncesto de la escuela secundaria Norman Dale en la película Hoosiers.

“Nunca he jugado en una cancha tan grande. Tuve que recordarme que las líneas en la cancha son del mismo tamaño. Todo lo que la rodea puede ser más grande, pero las líneas son las mismas. Después de cada punto, me estaba diciendo a mí mismo que me mantenga tranquilo”.

“Gauff, ¿qué te dijo Williams cuando te abrazó por la red”.

“Me dijo: ‘Felicitaciones, sigue adelante, y buena suerte’. Le di las gracias por todo lo que hizo. No estaría aquí si no fuera por ella. Es muy inspiradora”.

Recuerda su nombre: Cori Gauff, la revelación que comenzó a jugar tenis a los 6 años de edad, y la tenista que a sus 14 años firmó su primer contrato de patrocinio plurianual con New Balance. (Con información de Redacción)