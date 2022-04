Cuando Santiago Solari fue destituido del América en la jornada 8 del Clausura 2022, el conjunto azulcrema era penúltimo de la tabla general con solo seis de 24 puntos posibles. Pero la rehabilitación de las águilas ha dado pasos agigantados y al cierre de la jornada 15 ya se encuentran en el quinto puesto, con boleto asegurado al menos al repechaje y con posibilidades de meterse entre los primeros cuatro en la última fecha.

El gestor de esta transformación es Fernando Ortiz, quien fuera nombrado técnico interino del América a partir del 2 de marzo. En 54 días, el argentino de 44 años ha construido una racha de seis victorias consecutivas, incluyendo la fortaleza de Tigres, a quien derrotó 0-2 en la penúltima fecha del torneo. Por el contrario, las águilas solo lograron un triunfo con Solari en las primeras ocho fechas y perdieron ante escuadras de menor nómina como Atlas, Atlético de San Luis y Mazatlán FC.

“No me puedo ilusionar sobre para qué estoy (en el América), solo me ilusiona que el martes voy a volver para preparar el partido contra Cruz Azul (de la jornada 17). Si bien yo no soy nadie como entrenador, porque voy comenzando, tener esta calidez humana en el plantel me enorgullece, es lo más profundo de lo que puedo entender como entrenador”, mencionó Ortiz tras su sexta victoria consecutiva en territorio de Tigres. Antes de esa racha, hasta la fecha 10, las águilas ocupaban la última posición de la tabla general.

Ortiz fue un defensa central aguerrido e inteligente que, en México, destacó con Santos Laguna, Tigres y América entre 2007 y 2010. Tras retirarse en 2014, recibió su primera oportunidad como entrenador de un equipo de Primera División en 2017 con el Sol de América de Paraguay. Apenas en enero de 2022 se incorporó a Coapa como entrenador de las águilas sub 20 y, ante el intempestivo despido de Solari, la directiva encabezada por el presidente deportivo, Santiago Baños, decidió darle la oportunidad de tomar las riendas del primer equipo.

El propio Baños le confirmó a Ortiz que se quedaría en la dirección técnica hasta el cierre del Clausura 2022, aunque de acuerdo con una versión del columnista Miguel Arizpe, el interinato se transformaría en plaza definitiva si logra llevar a las águilas mínimo a las semifinales del presente campeonato.

“No lo voy a negar (soñar con quedarse en América), pero también soy consciente de que esto es un interinato y que estoy preparado para lo que decidan los directivos. Vine con la necesidad de revertir la situación que, si bien no es la mejor, está en mi cabeza en seguir un proceso de lo que uno siempre ha buscado”, recalcó Ortiz, quien ha ganado 19 de 24 puntos posibles en su gestión azulcrema, es decir, 79% de efectividad.

Tras la victoria ante Tigres, América confirmó su novena participación consecutiva en postemporada del futbol mexicano, a la cual no falta desde el Clausura 2017. Además, hasta la fecha 16, posee la mejor racha de la liga con seis triunfos seguidos, incluso mejor que el líder Pachuca, que en ese lapso tiene cuatro más un empate y una derrota.

Otro técnico interino que ya confirmó su presencia en la fase final del Clausura 2022 es Ricardo Cadena con Chivas. A diferencia de Fernando Ortiz, Cadena empezó su carrera en los banquillos desde hace nueve años, como auxiliar técnico del Necaxa en 2013 y su primer cargo oficial fue en Correcaminos, en la extinta Liga de Ascenso, en 2015. También tuvo experiencia como segundo entrenador en Mineros de Zacatecas y Alebrijes de Oaxaca, hasta que regresó a Chivas en 2019, institución de la que fue jugador entre 1989 y 1993.

Entre 2019 y 2021 Cadena dirigió a Chivas sub 17 y sub 19, pero una de sus oportunidades más grandes fue a partir de enero de este año al asumir como técnico titular del Tapatío, filial de Guadalajara en la Liga de Expansión MX. Aunque solo consiguió seis victorias en 15 partidos, fue llamado por Ricardo Peláez, presidente deportivo de Chivas, para asumir el cargo del primer equipo en sustitución de Michel Leaño, destituido tras 13 jornadas.

Leaño dejó a Chivas en la posición 14 con solo tres victorias en 13 fechas; Cadena ya empató esa cifra de triunfos en tres jornadas, por lo que continúa su récord invicto y lo hizo frente a escuadras como Cruz Azul, Tijuana y Pumas. La última vez que Guadalajara hilvanó una tercia de juegos ganados había sido en abril de 2021 y gracias a esto consiguieron su cuarta participación consecutiva en postemporada (del Guardianes 2020 al Clausura 2022).

“Primero que nada, (esta racha) se da porque los chicos han estado poniendo lo mejor de ellos, han dejado todo en cada partido, se han hecho fuertes porque el resultado del primer juego nos ha dado una confianza muy grande y eso era lo único que le faltaba a este equipo. Para qué está el club, no sé, sólo me importa el próximo compromiso, que el equipo siga creciendo y fortaleciéndose para buscar hasta donde pueda seguir peleando”, argumentó Cadena tras el tercer triunfo consecutivo, ante Pumas en la jornada 16.

Ricardo Peláez no ha salido a declarar cuál es el plan de Ricardo Cadena al mando de Chivas, aunque de acuerdo con reportes de prensa local, la idea es que se quede para el siguiente torneo pero como auxiliar de un entrenador de renombre. Entre los candidatos que se han especulado están Andrés Lillini y Nicolás Larcamón, quienes actualmente dirigen a Pumas y Puebla, respectivamente.

Aunque en el Clausura 2022 han sido cesados nueve entrenadores, solo cuatro han asumido como interinos: Ortiz en el América, Cadena en Chivas, Eduardo Fentanes en Santos y Christian Martínez en León. Los otros cinco fueron firmados con contrato a largo plazo: Víctor Manuel Vucetich en Monterrey, Gabriel Caballero en Mazatlán FC, Jaime Lozano en Necaxa, André Jardine en Atlético de San Luis y Hernán Cristante en Querétaro.

Fentanes llegó a la Comarca Lagunera en lugar de Pedro Caixinha, cesado tras la fecha seis con saldo de cuatro derrotas y dos empates. En cambio, el entrenador interino ha logrado cuatro victorias, dos empates y tres caídas en las siguientes nueve jornadas, aunque eso solo le ha alcanzado a Santos para llegar al décimo lugar general en la fecha 14.

A diferencia de Ortiz y Cadena, que ya lograron meter a América y Chivas a postemporada, Fentanes no ha asegurado esa posición con Santos y por tanto su continuidad como timonel del primer equipo es incierta: “No se ha tenido una conversación como tal (para un proyecto a largo plazo), el cuerpo técnico está enfocado en sacar esto adelante, el equipo todavía no está donde queremos, pero ni siquiera estamos enfocados en un contrato a largo plazo, ni siquiera está en la conversación”, dijo a mediados de marzo.

Fentanes cuenta con amplia experiencia en los banquillos, pues desde 2002 fue auxiliar de Ricardo Lavolpe en la selección mexicana (hasta 2006) y ya dirigido en Liga MX a Puebla y San Luis, además de Atlante y Tampico Madero en Liga de Expansión. Aunque nunca ha ganado un título, su recorrido lo coloca como una carta interesante para asumir el cargo definitivo de Santos y volver a tener una oportunidad en Primera División desde 2013 (con San Luis).

El cuarto entrenador interino del Clausura 2022, Christian Martínez, apenas dirigirá dos partidos de esta forma para el León: el de la jornada 16 ante Santos y el de la 17 ante Toluca, con aspiraciones matemáticas de alcanzar el repechaje. Sin embargo, la directiva esmeralda no se caracteriza por mantener a técnicos que entren como relevos, pues desde su regreso a Primera División en 2012, el equipo ha respaldado proyectos de largo plazo como el de Gustavo Matosas, Juan Antonio Pizzi (ambos con dos años) o Ignacio Ambriz (tres años).

Otro entrenador que se encuentra en la cuerda floja es Ignacio Ambriz, que llegó al Toluca a partir de este Clausura 2022 y ha perdido ocho de 16 partidos, además de tener la peor defensa con 32 goles en contra, es decir, un promedio de dos goles encajados por juego.

“Soy el responsable de esto, el futbol es así, de repente te tiene arriba y de repente abajo. Me siento avergonzado, pero hoy entiendo que la rueda de la fortuna me quedó abajo, el único aliciente que tengo es que hay un partido importante para saber lo del tema de la porcentual y jugármela, eso es lo que puedo comentar. No soy un tipo que me haga a un lado, nunca me ha gustado porque mi vida nunca ha sido fácil, siempre ha sido a través de los trancazos levantarme. Sé que me queda un partido, después es decisión de la directiva (quedarse en el cargo), no mía”, destacó el entrenador del Toluca tras su tercera derrota al hilo en la fecha 16 ante Atlas.