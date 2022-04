Después de encarar 14 partidos bajo máxima tensión durante el Octagonal Final de Concacaf, en la búsqueda del boleto a Qatar 2022, a la selección mexicana le restan seis meses en los que enfrentará una serie de partidos amistosos en los que ya no existe la presión de ganar puntos, pero sí la tarea de observar jugadores para engrandecer la baraja de opciones para el Mundial.

El primer laboratorio del Tri es contra Guatemala. En total, entre mayo y agosto, también enfrentará a Nigeria, Uruguay, Ecuador y Paraguay como amistosos y a Surinam y Jamaica dentro de la Nations League, partidos en los que el entrenador del combinado mexicano, Gerardo Martino, brindará oportunidades a nuevos rostros, aunque asegura que para ser convocados deben mostrar un rendimiento constante más allá de un mes.

“(En estos partidos) hay posibilidad para futbolistas que tengan un buen momento, pero quiero aclarar qué es un buen momento para mí: no son ni cuatro o cinco partidos ni dos o tres goles, el buen momento se justifica cuando uno habla de una temporada entera, futbolistas que empezaron bien este año, desde el comienzo de este torneo (Clausura 2022) en enero y que terminen bien el siguiente (Apertura 2022) por finales de octubre. No hay buen momento de dos o tres partidos, no digo que tenga la razón, pero desde mi punto de vista no hay un buen momento que esté justificado en solo 20 días de competencia”, dijo Martino en la conferencia previo al amistoso ante Guatemala.

Para el encuentro contra la selección centroamericana y ante la imposibilidad de llamar a futbolistas que militen en los primeros equipos de Europa, Martino convocó por primera vez a elementos como David Ochoa, Jonathan Gómez, Arturo Ortiz, Jordan Carrillo y Luis Chávez. También se encuentran otros que yan jugado en selección pero que no fueron constantes en eliminatorias, como Érick Sánchez, Santiago Giménez, Luis Olivas, Israel Reyes y Carlos Acevedo.

De los 20 convocados en total, 17 militan en la Liga MX, dos en Europa (Jonathan Gómez en la Real Sociedad de España y Marcelo Flores en el Arsenal de Inglaterra) y uno más en la MLS (David Ochoa en el Real Salt Lake). Es una oportunidad importante para renovar la plantilla, pues de todos solo dos jugadores acumulan más de 10 partidos con la selección mayor: los mediocampistas Roberto Alvarado (26) y Sebastián Córdova (12).

“La intención es que los futbolistas aprovechen cada oportunidad que tienen para mostrarse con la selección, es una linda oportunidad, el Mundial está muy cerca, apenas seis meses y medio nos separan y cada presentación que tiene la selección, independientemente de contra quién se juegue, es una nueva oportunidad, así que probablemente saquemos más conclusiones de lo individual que de lo colectivo porque, atendiendo a que es un partido prácticamente en medio de la competencia de México (Liga MX), es muy difícil hacer entrenamientos y los futbolistas llegan con el tiempo muy justo”.

Durante el Octagonal de Concacaf, Gerardo Martino utilizó a 31 jugadores, aunque algunos participaron en menos de 90 minutos, como Julián Araujo u Osvaldo Rodríguez. A lo largo de toda su gestión al frente del Tri, desde 2019, el estratega argentino ha dado participación a 82 elementos, por lo que la puerta se ha mantenido abierta para jóvenes como Marcelo Flores, de 18 años, o Erik Lira, de 21.

Solo ocho jugadores rebasaron los 700 minutos durante la eliminatoria a Qatar 2022, siendo Guillermo Ochoa (1,260), César Montes (889) y Jesús Gallardo (880) los más constantes. Esto abre la oportunidad a nuevos elementos que conservan la ilusión de colarse entre los 23 elegidos para viajar a la Copa del Mundo en noviembre y diciembre.

Sin embargo, Martino señaló que no debe haber expectativas de ver una gran cantidad de nombres diferentes en la lista final para el Mundial, pues eso pondría en duda todo lo trabajado durante su gestión: “En la recta final previo al Mundial es muy difícil ver muchas caras nuevas, y no pasa solamente aquí, sino en todo el mundo, porque si no lo primero que uno se preguntaría es qué estuvimos haciendo durante tres años y medio”.

En Mundiales recientes, algunos jugadores lograron meterse a la lista final del Tri sin haber participado un solo minuto en eliminatorias. Andrés Guardado se ganó su lugar en Alemania 2006 cuando Ricardo Lavolpe lo vio en los torneos Apertura 2005 y Clausura 2006 con el Atlas, mientras que Javier ‘Chicharito’ Hernández viajó a Sudáfrica 2010 luego de un gran 2009 con Chivas, aunque no fue llamado para el Hexagonal de ese ciclo.

El entrenador de la selección mexicana también mencionó que las convocatorias en amistosos no solo son una plataforma para aspirar a un boleto al Mundial, sino que también para generar continuidad en el combinado nacional con miras a otros torneos y partidos.

“Hay una gran cantidad de partidos y evidentemente hay un listado de futbolistas que va a ser mucho más profundo que los 20 que citamos en esta convocatoria (contra Guatemala). También es cierto que se van sumando las posibilidades, algunos estuvieron contra Chile y Ecuador (amistosos en octubre de 2021) y vuelven a estar ahora, son muchas las oportunidades, algunos estuvieron en enero y marzo en eliminatorias y no solamente tienen opciones de ir a la Nations League (que comienza en junio), sino también de los amistosos y está claro que algunos también tienen opciones para el Mundial”.

