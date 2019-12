El crecimiento colectivo es lo que conviene a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), y es uno de los objetivos de su nuevo presidente, Horacio de la Vega. Para lograrlo, primero hay que unificar a los dueños del circuito para darle fortaleza a su producto.

“Hay grandes oportunidades. Cuando tú trabajas separado, y me refiero a los equipos, y cada quien ve sus derechos, cada quien ve sus licencias, pierdes un poco el poder y la fortaleza, el músculo de la Liga. Se votó a favor de finalmente hacerlo de manera contundente y clara. Vamos a ser mucho más fuertes en ese sentido. El potencial de crecimiento de ingresos de la Liga bajo esta lógica, en porcentaje, se puede duplicar o triplicar fácilmente. Aunque sean periodos complicados en muchas situaciones, yo creo que hay un gran potencial. Tenemos un gran producto que se puede mejorar”, expuso el directivo para El Economista tras comparecer ante los medios de comunicación.

Si bien el tema en los últimos días en el beisbol mexicano es la supuesta intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de unir a la LMB y la Liga Mexicana del Pacífico en una sola competencia nacional, tras una reunión el martes donde el mandatario dice que son los dueños quienes deben buscarlo y con antecedentes entre el 2016 y el 2017, para De la Vega la primera unificación es la interna en la LMB.

“Tenemos un producto todavía débil, en general, de la Liga. Tenemos equipos que hacen un gran trabajo en contratos de televisión, pero son dispares. No es homogéneo. No se tienen derechos homologados. Es un trabajo que se tiene que hacer. Tenemos que ser eficientes en la parte de televisión abierta, televisión de paga, digitales. Si no tienes a los dueños dispuestos a querer homologar, crear un sólo producto, empaquetarlo, difícilmente tienes un producto de calidad y para la televisión, si no tienes un producto de calidad, no puedes venderlo. Es un tema medular”, aseguró.

Otro tema de interés mayor es la audiencia digital, área no explorada aún y con opción de rentabilidad más allá de lo ganado hasta ahora en el área comercial en la etapa de Javier Salinas.

“La parte digital, la base de aficionados, la base de datos que no existe como tal en la Liga. Tenemos una gran deficiencia en ese sentido, pero tenemos un gran potencial de crecimiento en esa materia. Hay muchísima tecnología, inteligencia artificial que podemos procurar con la intención de ser más eficientes en ese alcance, y creo que eso nos va a hacer rentables aparte de patrocinios”, explicó el presidente.

Una de las posibilidades de obtener más ingresos es la oportunidad de un contrato de derechos de televisión colectivo que beneficie a toda la LMB, pero, aunque los propietarios de los clubes ya dieron luz verde para seguir ese camino, su consecución será tardía.

“Se tocó particularmente el tema de televisión (en las reuniones invernales en San Diego la semana pasada). Se votó a favor de poder retomar una estrategia. Nos queda a nosotros hacerle una propuesta a todos los dueños de los equipos de cómo tenemos que hacer para tener una mayor fortaleza de ejecución. Es totalmente factible. Tenemos que mover hacia adelante en esta lógica, respetando los acuerdos que hay en este momento. Es un tema que va a tardar”, manifestó De la Vega.

¿De qué otras formas se pueden mejorar los ingresos de la Liga?

“Hay muchas otras cosas que no vemos en cuestión de rentabilidad, muchos temas que se pueden hacer, que si no te vas a un tema de patrocinio te vas a porcentaje de regalías o de ventas de distinta metodología. Hay un tema no explorado con respecto a base de datos y cómo capitalizas eso con las nuevas tecnologías, con inteligencia artificial que hoy por hoy no se hacen y que tenemos un potencial de crecimiento enorme”.

“Generar un balance comercial de lo que te cuesta producir con lo que te cuesta vender, definitivamente no es un tema que hoy sea productivo para la LMB, pero son de las cosas que tenemos que modificar y por eso estas sinergias que tenemos con proyectos como Probeis, cuya función tiene que ver con el desarrollo. Tenemos que ver cómo hacemos una alianza con la intención de que no le cueste tanto a la Liga; que no invierta tanto en eso; que, digamos, generemos esta alianza con Probeis que nos permita a nosotros generar un crecimiento en otras variables como infraestructura, espectáculo, producción, televisión, que nos haga más fuertes, y saber medir en qué momento se hace esa renegociación contractual, y no me refiero únicamente a la cláusula de venta de peloteros, sino un contrato mucho más global, que tuve la oportunidad de platicarlo con los ejecutivos de Major League Baseball. Hay cosas mucho más interesantes en el desarrollo del beisbol que la venta del pelotero”, detalló Horacio de la Vega.

[email protected]