La camaradería imperó entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en el duelo que dio el pase a los cuartos de final. Contra lo pronosticado, el tenista italiano, número 13 de la ATP desmontó por 6-1, 6-4, 6-7(8), 6-2 al español Carlos Alcaraz tras tres horas y 38 minutos de juego, abriendo la segunda semana de competición con un triunfo mayúsculo.

“Carlos es un rival muy duro y una gran persona. Es un placer jugar ante él. Hoy, además, nos hemos enfrentado en un día tan especial, cuando se cumplen 100 años en esta pista es increíble", destacó Sinner.

El italiano ha igualado su mejor resultado en torneos de Grand Slam, alcanza por tercera vez en su carrera unos cuartos de final. Jannik se asienta en la categoría tras conseguirlo previamente en Roland Garros 2020 y en el Abierto de Australia 2022.

“Personalmente, no esperaba este resultado. No había jugado a mi mejor nivel en césped. Aquí, he ido elevando mi juego partido tras partido. Gané el primero de hierba en la primera ronda y estoy en los cuartos de final. He tratado de ir adaptándome, la grada me ha ayudado mucho y lo agradezco".

Sinner ahora se enfrentará a Djokovic, el tres veces campeón defensor en Wimbledon, después de que Djokovic derrotó a Tim van Rijthoven, un participante comodín holandés. Aunque fue sembrado décimo en Wimbledon, Sinner nunca había ganado un partido sobre césped en la gira principal hasta que llegó al All England Club, pero era difícil entender por qué mientras navegaba por el césped y generaba un gran poder de pegada con sus golpes de fondo contra Alcaraz.

"Será un partido duro, sin duda. Está jugando muy sólido. Intentaré dar lo máximo. Es lo mínimo que puedo hacer. Disfrutaré cada momento en pista, como he hecho hoy. Ha sido un momento muy especial en la Central. Ver a la grada disfrutando y cantando ha sido algo increíble. Espero que en la siguiente ronda sea igual. Intentaré recuperarme bien y estar preparado para la batalla".

Sinner contrató este verano a Darren Cahill, un ex jugador, entrenador veterano como consultor de canchas de césped. Cahill lo está ayudando a prepararse para los partidos.

“Necesito mejorar mi estabilidad mental. Hoy y en muchos partidos he tenido muchos altibajos, momentos de jugar bien y jugar mal. Tengo que manejar mejor los nervios", dijo Alcaraz.