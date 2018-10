Sergio Omar Gastélum durante sus últimas temporadas como beisbolista observó los juegos con mayor detalle, tomó notas, preguntó sobre ciertas jugadas, analizó a los entrenadores rivales y mantuvo una continua comunicación con su mánager.

En esas notas se pueden leer algunas jugadas en las que no tenía un dominio, lo que se debía hacer en el campo bajo ciertas situaciones, lo que no se debía hacer, algunas reglas y la planeación de un juego.

“Todos esos detalles los fui anotando, los memoricé. No te puedo decir que me lo sé todo, porque nadie lo sabe todo, pero sí te puedo decir que se me va muy poco en el juego, siempre estoy atento, aparte mi cuerpo técnico me ayuda bastante”, comentó el mánager de los Guerreros de Oaxaca, Sergio Omar Gastélum, y añadió que una de las personas que más le aprendió fue a Miguel Ojeda, quien fue su mánager con los Diablos Rojos.

El originario de Ciudad Obregón, Sonora, tomó el mando de la novena en agosto, lo cual significó su debut como mánager en la Liga Mexicana de Beisbol, como jugador disputó 22 temporadas, periodo en el que perteneció a cuatro organizaciones (Tigres, Laguna, Diablos y Oaxaca).

La presente etapa como mánager, puntualizó que no se le ha dificultado porque conoce a los jugadores, conoce a la organización, sabe cómo tratar a los beisbolistas, unas de las claves han sido la comunicación y confianza.

La organización disputará por segunda ocasión una serie final, la última fue en 1998, cuando obtuvieron el que hasta ahora es su único campeonato.

De la temporada de 1999 a la fecha, el equipo ha participado en 13 ocasiones en postemporada, de los cuales 72% participó hasta la primera fase de los playoffs, y el resto el límite fueron finales de zona.

De los equipos que accedieron a los playoffs en la cuarta posición o vía comodín, están los casos de Oaxaca y Yucatán, que en el 2006 disputó la serie final y venció a Monterrey.

La presente edición de la Serie del Rey, los Guerreros se medirán ante los Sultanes y los primero dos encuentros son en el Estadio de Beisbol Monterrey.

La exigencia del mánager de Oaxaca con sus jugadores es en todo momento, ya sea en la práctica o durante el juego. Sergio Omar regularmente les habla fuerte a sus jugadores, pero es sólo el recordatorio de que no deben relajarse, ya que lo único que busca es que sean los mejores.

¿Cómo describes al equipo que tienes a tu mando? Sergio Omar Gastélum responde: “Son unos verdaderos guerreros, no hay muchos nombres como estrellas, les hemos recordado lo que se tiene que hacer para ganar un campeonato. Los campeonatos no son obra de la causalidad, son obra del esfuerzo, perseverancia y fe. Hemos logrado grandes cosas en el vestidor, se reflejan en el terreno de juego”.

Los pupilos de Sergio lo describen como una persona alegre, que les transmite buena vibra, confianza, una persona que está dispuesta a enseñarles y también a aprender.

“Su agresividad, las ganas que tiene de ser siempre un ganador, él siempre está buscando la manera de ganar, de que siempre estemos compitiendo, sea al marcador que sea. Lo tuve como compañero y siempre fue una persona que compitió, eso lo transmite ahora y nos motiva”, comentó Samar Leyva, shortstop de los Guerreros.