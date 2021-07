“Me la pasé tres meses deprimido durante la rehabilitación; no quería salir, me la pasaba encerrado en mi cuarto. Fue muy difícil para mi carrera”, recuerda Cuauhtémoc Blanco sobre la lesión que lo alejó de las canchas durante tres cuartos de año en su etapa como seleccionado nacional, a causa de una fractura por un jugador de Trinidad y Tobago.

Un escenario similar ha ocurrido 21 años después, con Hirving Lozano saliendo inconsciente en el debut de México en Copa Oro justo ante los trinitarios. Aunque el atacante publicó un video en sus redes sociales señalando que está bien, su semblante ha dejado claras las secuelas de 40 puntos y una hiperextensión del cuello.

Lozano y Blanco en la Copa Oro son testimonios de que jugar en Concacaf se ha vuelto un alto riesgo para sus carreras. En aquel año 2000, Cuauhtémoc se vio forzado a regresar de España y, ahora, ‘Chucky’ se perderá la pretemporada y hasta las primeras dos jornadas del campeonato italiano con el Nápoles.

Pero esto no solo ha ocurrido en torneos de Concacaf, sino en amistosos que México celebra anualmente en Estados Unidos para cumplir con el lucrativo contrato con Soccer United Marketing (SUM), en el que, se estima, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se embolsa dos millones de dólares por juego.

De 2014 a la fecha, se han lesionado Luis Montes (fractura de tibia y peroné), Alan Pulido (en el húmero), Javier Hernández (clavícula), Néstor Araujo (menisco y ligamentos), Diego Reyes (muscular), Carlos Salcedo (hombro) e Hirving Lozano (ceja, cráneo y cuello) vistiendo la playera del Tri en Estados Unidos.

¿Hasta dónde puede blindar la FMF a los seleccionados para que ya no sigan estas lesiones? ¿Han solicitado protección especial a Concacaf?

“No queremos nada especial para los jugadores mexicanos, simplemente queremos la misma seguridad como para cualquier equipo en cualquier otro torneo. Por un lado vamos a exigir pero también estamos dispuestos a apoyar, somos los primeros interesados en exigir que el arbitraje de Concacaf mejore y la FMF da apoyo rotundo en que se dé una buena instrucción y capacitación (...) Más allá de exigir, vemos ya grave la situación y queremos apoyar a Concacaf a que crezca el arbitraje”, respondió Yon De Luisa, presidente de la FMF, a El Economista.

Hirving Lozano estará fuera de actividad entre cuatro y seis semanas y se perderá la pretemporada del Nápoli, que se llevará a cabo entre el 15 y 25 de julio. El equipo terminó en quinto lugar de la temporada 2019-20 y por ello disputará la próxima Europa League con la nueva dirección técnica de Luciano Spalletti, por lo que ese periodo será clave para ganar un lugar en el plantel.

Aunque el conjunto italiano solo se ha limitado a informar sobre la salud del ‘Chucky’, en el pasado reciente, otros clubes sí han manifestado su molestia por las lesiones que se generan en los partidos del Tri en Estados Unidos.

“Los clubes normalmente salen perjudicados por las selecciones. Los mexicanos fueron en condiciones perfectas a disputar un partido (a EU), pero volvieron tocados. Para el resto del campeonato, ¿cómo va a ser? Están jugando para el Mundial, pero quien paga el sueldo de los jugadores es el club. No entiendo”, dijo en 2018, Sergio Conceiçao, entonces entrenador de Héctor Herrera, Diego Reyes y Jesús Corona en el Porto.

Sobre el tema de salarios que tocó Conceiçao, el Nápoles paga alrededor de 4.5 millones de euros anuales a Hirving Lozano, siendo el tercer sueldo más alto del plantel solo por detrás de Lorenzo Insigne y Kalidou Koulibaly. Eso es un aproximado de 375,000 euros al mes.

En contraparte, de acuerdo con un reporte de El Universal, un seleccionado recibe alrededor de 8,000 dólares por cada concentración con México; en el caso de Lozano, eso sería menos de la 50a parte de su salario mensual con el Nápoles (alrededor de 444,000 dólares, al tipo de cambio actual).

Es decir, los jugadores no perciben un mejor ingreso económico por jugar con la selección mexicana que por jugar con sus clubes, quienes son los dueños de su carta, esto a pesar de que Forbes reveló en 2016 que la FMF llega a embolsarse hasta 300 millones de dólares anuales por los derechos de los partidos del Tri.

De acuerdo con los precios oficiales de boletos para la Copa Oro, el partido de México contra Trinidad y Tobago generó alrededor de 113 millones de dólares en taquilla con el gancho que significa ver a jugadores como ‘Chucky’ Lozano, pero tras su lesión, la FMF pierde uno de sus atractivos más significativos.

Lozano permanecerá en observación en Dallas al menos durante esta semana, siendo evaluado tanto por el cuerpo médico de la selección como el del Nápoles, a cargo del doctor Raffaele Canonico. El club italiano informó que este martes realizarán un examen neurológico para completar el análisis del delantero tras una resonancia magnética que “arrojó resultados negativos”.

Al respecto, Yon De Luisa señaló que exigirá a la Concacaf una explicación sobre el actuar del árbitro, el costarricense Ricardo Montero, de quien esperan una inhabilitación, aunque también confirmó que la FMF no pedirá sanción para los futbolistas trinitarios involucrados en la lesión de ‘Chucky’.

“Lo que sí nos queda claro, y lo digo como presidente de la FMF, es que no hay ningún torneo que esté arriba de la integridad física de los jugadores. Vamos a tener que dar todos los manotazos firmes que tengamos que dar en cualquier torneo para exigir eso”, concluyó De Luisa en conferencia de prensa.

Pese a más campañas, continúan los gritos discriminatorios

El grito de “puto” regresó a la selección mexicana durante la Copa Oro 2021 a pesar de que hace menos de un mes, la FMF confirmó la sanción de FIFA de dos partidos sin público para la selección mexicana.

El árbitro, Ricardo Montero, detuvo el partido dos veces ante Trinidad y Tobago en los últimos 10 minutos, por lo que se siguen acumulando los gritos discriminatorios en Estados Unidos durante 2021, luego de los suscitados en los amistosos contra Islandia y Honduras entre mayo y junio.

No obstante, Yon De Luisa aclaró que estos gritos fueron a causa de un mal manejo del protocolo por parte de la Concacaf. Precisó que el asunto del grito es diferente en la Copa Oro porque no es un torneo directamente organizado por la FMF, por lo que espera que las sanciones de FIFA no sean tan severas.

“Cuando asistimos a torneos organizados por terceros, no somos responsables de la ejecución del protocolo, como el sábado, donde no se llevó bien a cabo. No somos responsables de capacitar a los árbitros. Para nosotros es muy importante tener claridad en cómo van a venir las sanciones (de FIFA), porque aquí es diferente”.

El próximo partido de México en Copa Oro es el miércoles ante Guatemala, en el que una posibilidad es jugar sin público como parte de las sanciones por los gritos discriminatorios. El presidente de la FMF señaló que en este torneo, Concacaf es el responsable directo de los castigos, aunque hasta la tarde del lunes, no había confirmado el veto contra los guatemaltecos.

La clave para erradicar el grito sigue estando en reforzar las campañas, detalló De Luisa: “Que la gente que entre (al estadio) entienda que puede ser sacada, que su boleto no tendrá reembolso y que se las va a ver con las autoridades norteamericanas; hay que reforzar esa comunicación”.

A casi un mes de que se hizo oficial la sanción de México de dos partidos oficiales como local sin público, ni la FIFA ni la FMF han revelado si dichos encuentros se harán válidos con el representativo mayor varonil durante las eliminatorias mundialistas en septiembre, por lo que sigue la incertidumbre de que la femenil sea la que reciba el castigo.

