Antes de que termine el año sé sincero contigo, ¿de verdad te crees experto en futbol internacional?, ¿has dicho muchas veces que el futbol es tu vida y que estás enfermo por este deporte?, para empezar no nos salgas que eres “conocedor” porque te sabes las alineaciones de media liga de España o que el clásico de Escocia enfrenta a los católicos del Celtic contra los protestantes del Rangers... ni con que el Nottingham Forrest alguna vez ganó la Copa de Campeones de Europa o que hay un Mundial de equipos no afiliados a la FIFA... de verdad, con eso ya no sorprendes a nadie.

Aquí una anécdota para no andar presumiendo lo que uno no sabe realmente. Un día un chico aspirante de periodismo fue a pedir trabajo aludiendo que era “experto en futbol mundial” y se sorprendió (o quizás se ofendió) cuando le preguntaron quién era el campeón vigente de la Liga de Rumania. Digo, porque saber quién es el campeón de la Liga española, italiana, pues, como que cualquier fan tiene la respuesta.

Si eres de esos “enfermos” por el futbol, eres fan de la iglesia Maradoniana, andas de oportunista tuiteando los clásicos regionales del futbol europeo o no te importa que Cuauhtémoc Blanco haya golpeado mujeres y no te ofendes de que sea el alcalde de Cuernavaca, te retamos: busca el link, el minuto a minuto o ve en algún sitio web alguno de los 184 partidos que se jugarán este 1 de enero... no me digas que verás la Premier League... ¡bahh!, entonces eres un fan promedio.

Hay algo que debes saber, esas casi dos centenas de partidos se jugarán en 11 países en los cinco continentes.

* * *

¿Cuántas neuronas te has matado viendo futbol?

Hace algunos meses una persona que conozco me dijo que asistió al cumpleaños del hijo de una amiga. Aquel día los invitados empezaron a llegar y él lo hizo acompañado de su esposa. Llevaba un obsequio y una computadora... días antes le advirtió a su mujer, a la mamá y al papá del festejado que “no se perdería por nada el Real Madrid vs Barcelona”. ¿Cuántos no hacemos hasta lo imposible por ver un partido?

La revista especializada ABC Science detalló hace algunos años que mirar futbol por televisión “degenera nuestras neuronas”. Y entonces, ¿qué pasaría si un mexicano viera los 2,527 partidos que se transmiten en un año en nuestro país?, ¿se habrían acabado sus neuronas?

La publicación JAMA Psychiatry analizó por 25 años el comportamiento de televidentes y una de las conclusiones fue que mirar televisión por más de tres horas y media al día pone en riesgo “la salud intelectual”. Según cifras de TV Azteca, los mexicanos consumimos cuatro horas y media de televisión. ¿Ya tenemos daño intelectual?

Lo que es verdad es que el futbol se ha convertido en uno de los contenidos más importantes para las televisoras mexicanas y también para los consumidores. Por ejemplo, la final entre América vs Cruz Azul en el 2013 tuvo una audiencia de 51 millones en nuestro país.

De acuerdo con la base de datos del sitio Cámara Húngara, en México se transmitieron este año: 27 torneos de futbol, entre copas, ligas, campeonatos nacionales, internacionales. Hablamos de al menos 227,430 minutos, más de 3,790 horas. Si una persona decidiera sentarse a ver tal cantidad de partidos, hablamos que tendría que mirar siete encuentros al día.

* * *

El primer partido del año 2018 será con el tiempo justo para que comas las 12 uvas, brindes, saques tus maletas y hagas todos tus rituales que tengas planeados. Luego puedes ir a tu computadora y teclear: “Western Sydney vs Melbourne City en vivo”.

La Liga femenil de Australia es la que abrirá la acción futbolística del año, hora de México será a las 00:20 de la noche y de ahí te puedes ligar al mismo partido, pero en su versión masculina, también como parte del calendario de su temporada regular.

Inglaterra, Argelia, Antigua y Barbuda, Australia, Bangladesh, Irán, Israel, Japón, Irlanda del Norte, Tanzania y Gales serán los países que tendrán actividad en sus copas nacionales y ligas locales.

Pero justamente en el país al que se le atribuye el nacimiento del futbol: Inglaterra, es donde más partidos se disputarán, 164. Incluye encuentros de la Premier League, Championship, League One, League Two, Conference National.

Ahora bien, si eres un aficionado normal, que te desvelaste, que te encanta estar hasta tarde en la cama el 1 de enero, pues a las 11:30 de la mañana juega el Everton vs Manchester United... y si estás “enfermo de futbol” pues quizás nos contarás que empezaste tu año futbolístico con el Western Sydney vs Melbourne City y lo terminarás con el Cerezo Osaka vs Yokohama de la Copa Emperador de Japón a las 11:00 de la noche.