La Liga MX no mide de la misma forma el trabajo de los entrenadores mexicanos o hechos en nuestro futbol, frente a lo que hacen los directores técnicos que llegan del extranjero. Ya sea por cuestiones económicas, promotores e incluso “verso”, los estrategas foráneos pueden llegar a nuestro balompié aún sin tener un pasado reciente exitoso o logran mantenerse a pesar de que su rendimiento es menor al que alcanzan sus colegas mexicanos que terminan perdiendo su trabajo.

De entrada, parece haber poca exigencia para traer a México a los entrenadores. Por ejemplo, Paco Jémez, llegó a Cruz Azul, luego de que su inmediata experiencia anterior había sido su paso por el Granada, conjunto español en el que durante siete jornadas acumuló dos empates y cinco derrotas, resultados que le valieron para una productividad de 9.5 por ciento.

Daniel Brailovsky, exjugador, entrenador y analista de Fox Sports, habló con El Economista y opinó sobre el caso del técnico español que su llegada a “un grande” de la Liga MX fue “un premio” luego de que en general “no lo había hecho nada bien” en su trayectoria.

El actual estratega de Las Palmas no pudo llevar a Cruz Azul a la Liguilla con una producción de 41% en su primera temporada al frente de los celestes. Esa cifra revela las diferencias entre mexicanos y extranjeros.

El caso de José Manuel de la Torre es el que contrasta con el de Jémez. Mientras Chepo fue cesado tras ganar 42.6% de los puntos al frente de Santos, club al que llevó a la postemporada, Jémez, quien fracasó en el intento de clasificar en su semestre de debut con un porcentaje menor que el de su colega mexicano, ni siquiera tuvo que sufrir incertidumbre sobre sus posibilidades de mantenerse en el banquillo cementero.

Antes, Alfonso Sosa, quien estuvo al frente de Necaxa, club al que ascendió y llevó hasta semifinales en su campaña de regreso, también perdió su trabajo con todo y una productividad de 45.6 por ciento.

“Hay cosas que no entiendes, porque existen entrenadores que si fueran mexicanos ya los hubieran corrido, pero como son extranjeros, tienen buen verso y los aguantan”, opinó para el periódico Acción de Chihuahua José Antonio García, expresidente del Atlante que impulsó las carreras de Javier Aguirre, Miguel Herrera y José Guadalupe Cruz al frente de los Potros.

Los números de Jémez en su primer semestre también fueron inferiores a los que alcanzó José Guadalupe Cruz con Atlas, club al que llevó a las dos Liguillas anteriores, instancia de la cual se habían ausentado los zorros por dos años.

A pesar de ello, el Profe fue destituido con apenas dos fechas disputadas en el actual Clausura 2018, sin importar que 42.6% de productividad que tuvo y que cumplió clasificando a los rojinegros.

A pesar de que hay opiniones que señalan un trato dispar, Luis Miguel Salvador, expresidente de Monterrey, que ganó tres Ligas y tres Concachampions al frente de los Rayados, dijo a este diario que él cree que las decisiones de traer a cualquier entrenador o jugador “no pasan por la nacionalidad”. El exdelantero del Atlante agregó que en este negocio todos “saben las reglas desde el inicio y si no se dan los resultados debes tomar decisiones, porque muchas veces por tardarte puedes llevar a una catástrofe a tu club”.

Gustavo Díaz, técnico de León, es otro ejemplo de hombres a los que se les abren las puertas de la Liga MX con todo y que su pasado reciente deja en evidencia carencia de resultados. El uruguayo que está al frente de la Fiera tuvo un rendimiento de 20% en su paso por la Universidad Católica de Ecuador, su último equipo.

Diego Cocca, quien dirige a Tijuana, y Javier Torrente, que estuvo al mando de los esmeraldas, sí llegaron con una productividad superior a 50% en su empleo anterior. El primero con 59% al frente de Racing, y el segundo con 56% con el Once Caldas.

Promotores y cláusulas favorecen a los foráneos

Mientras José Antonio García aseguró que algunos de los técnicos extranjeros que llegan a nuestra Liga pueden alargar su estancia en los banquillos y están “tranquilos ” a pesar de los malos resultados “gracias a los promotores”, Daniel Brailovsky, quien llevó al América a una final de la Copa Sudamericana en el 2007, y que no gozó del mismo apoyo que meses después sí recibió Ramón Ángel Díaz, técnico argentino que en su primer torneo con las Águilas no calificó y se mantuvo en su puesto, habló sobre los “contratos millonarios” que benefician a sus colegas foráneos.

“Se le pagó muchísimo dinero, había un contrato de rescisión muy alto que no se quería pagar. En mi época fue un tiempo medio austero en el que no se gastó como en otros momentos”, recordó el Ruso, ahora analista que es apoyado en dicha opinión por José Luis Sánchez Solá, exentrenador de Puebla, Tecos y Veracruz que no ha recibido oportunidades de volver a dirigir en México, y cuando las tuvo no gozó de paciencia.

“Los entrenadores que no se hicieron aquí, ahora vienen apoyados con contratos blindados”.

