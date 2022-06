La estrella estadounidense Serena Williams regresó este martes a la competición en el torneo de dobles femenino de Eastbourne, con un triunfo y una clasificación a segunda ronda un año después de su abandono en Wimbledon por lesión.

De 40 años, siete veces ganadora en Wimbledon, Serena Williams, haciendo pareja con la tunecina Ons Jabeur, derrotaron a la dupla formada por la checa Marie Bouzkova y la española Sara Sorribes por 2-6, 6-3 y 13-11.

"Ha sido muy divertido jugar con Ons", declaró tras el partido Serena, ganadora de 23 títulos del Grand Slam.

"Tras el primer set hemos tratado de sobrevivir (...) Yo he acabado encontrando un poco la llama y lo necesitaba. Pero ellas han jugado maravillosamente el primer set", añadió.

Su compañera Jabeur se mostró "muy honrada de que ella me eligiese" para jugar el torneo de dobles. "No me lo llegaba a creer (...) Estaba un poco nerviosa al comienzo por jugar con semejante leyenda, pero ella me ha hecho sentirme tan bien en la pista, incluso cuando yo cometía errores".