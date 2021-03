Los patrocinadores de la Selección Mexicana confirmaron la experiencia de que invertir no necesariamente tendrá un retorno monetario. Un año de pandemia, sin gente en los estadios en los cinco juegos que tuvo el equipo en el 2020 y esperar cuatro meses para que ante Gales tenga su primer compromiso de este año.

¿Qué motiva a los socios comerciales del Tricolor a quedarse pese a que las activaciones se volcaron a lo digital?

“La Selección Mexicana es una lovemark. Es una marca que la gente quiere pero que no necesita. No es una marca de consumo sino de conexión emocional que genera otro tipo de elementos detrás del consumidor que a veces las marcas no pueden generar”, explica a este diario Rodrigo Mort, especialista en Sports Marketing-Managment.

Después de los derechos de televisión, el patrocinio es el segundo rubro de ingresos en la balanza comercial de la Selección y que podría variar entre el 35 y 40%. El semanario Proceso reportó que tan sólo en la edición del Mundial de Brasil 2014, la Federación Mexicana de Futbol obtuvo 250 millones de dólares por concepto de patrocinio. Y tras el Mundial de Rusia, con 20 socios comerciales, la Femexfut aspiraría a obtener 300 millones de dólares de dividendos.

A casi un año y medio de iniciar la Copa del Mundo en Qatar, con 11 patrocinios (cuatro de ellos premium) que pueden usar la marca Selección Mexicana, se comienzan a perfilar las estrategias de activación y las alianzas con un compromiso que dure hasta el 2026.

Un socio comercial principal como AT&T que anunció su contrato con la Selección en el 2019 para ocupar el lugar del servicio de telecomunicaciones, tras la salida de Movistar enfrentó al llegar, el vacío de no tener activaciones presenciales con los aficionados del Tricolor en los estadios o en otras localidades.

“En 2019 fue nuestro anuncio y desafortunadamente llegó la pandemia. Más bien pensábamos que todo iba a fluir como un patrocinio normal, pero tuvimos que aprender sobre la marcha. Hubo algunos juegos cancelados, no podíamos hacer activaciones como regularmente habíamos pensado. El hecho de tener un patrocinio, anunciarlo y luego ver cómo malabarear, conservar la relación y transformar las cosas en algo digital y adecuado a la pandemia. Fue clave una buena relación con la Femexfut, mucha comunicación en el sentido de avisarnos qué iba a pasar para ir reaccionando. Nos gusta ofrecer las experiencias de nuestros patrocinios a nuestros clientes. Fueron aprendizajes de adaptarnos ante el cambio. Gran parte de las actividades han sido en entorno digital, y al final el cliente quiere tener una noticia, una promoción, algo más”, dijo a El Economista, Edgar Castro Xicoténcatl, Director de Medios y Patrocinios en AT&T México.

