¿Será Antonio Mohamed el conciliador de las rupturas en Rayados? El equipo está alejado de la zona de Liguilla (lugar 14 en la tabla); los aficionados presionaron por la salida de Diego Alonso, y la cartera de inversión por jugadores pesa en exigencia de resultados.

El Turco llega con el escudo del prestigio, una vez que en su primera etapa como técnico de Rayados, del 2015 al 2018, fue subcampeón en el Clausura 2016 y Apertura 2017.

“Hola, Rayados, la verdad es que la felicidad que tengo es enorme. Vamos por la revancha. Necesitamos el apoyo de la mejor afición de México para ir juntos por la gloria. Nos vemos pronto. Gracias”, dijo el entrenador de 49 años, en un video publicado por el club.

En México, Mohamed ha dirigido a Monarcas, Querétaro, Jaguares, Zacatepec, Veracruz, Tijuana, América y Monterrey. Con las Águilas, campeón del Apertura 2014, recibía un salario de 2.4 millones de dólares.

En febrero de este año, el entrenador señaló en una entrevista con ESPN que para regresar a México se debía llegar al precio de sus honorarios, que superan 2.6 millones de dólares.

“Con el tema económico, a veces lo que cuesta vale. Tijuana, América y Monterrey no se han quejado en ese punto. Creo que las cuentas han salido bien. No tengo que sacrificar nada. Si llego a un lugar, debo llegar bien respaldado”, sostuvo.

En el 2018, en su paso por el Celta de Vigo (club del que fue despedido) TUDN señaló que el Turco percibía en España la mitad de lo que ganaba en el fútbol mexicano con clubes como Rayados, Xolos o América.

“Quiero hacer carrera acá. Para mí, Europa va a ser un trampolín o un tobogán. Voy a volver a dirigir en Argentina, pero ojalá sea en mucho tiempo. Significará que me fue bien acá”, declaró en ese año.

Con su regreso a Monterrey, pone fin a los rumores de que Matías Almeyda regresaría a dirigir a México, y así continuará con un proceso deportivo que dejó el técnico uruguayo Diego Alonso. El Turco, a finales de septiembre, aclaró en una entrevista que el tema económico se acuerda hasta que se habla lo deportivo.

“Con los equipos que he tratado nunca hablamos de dinero. Nos quedamos en lo deportivo. Tijuana, América y Monterrey no se han quejado de ese tema. En los contratos me gusta apostar al ganador. Ahora deben protegerte mucho más, porque en la quinta fecha ya te corren”, explicó a ESPN.