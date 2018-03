No vengo de paso , advirtió Paco Jémez el día en que fue presentado como entrenador de Cruz Azul, club que apostó por el entrenador español para terminar con una racha de cinco torneos consecutivos sin liguilla.

Aquí la medianía no vale , agregó el entrenador, quien con esas palabras comenzó a ganar adeptos entre la afición cementera, y, de paso, y no menos importante, advirtió a su plantel que el nivel de exigencia no iba a ser menor.

Al estratega español, que vivió buenos momentos al frente del Rayo Vallecano, club al que salvó del descenso con varias jornadas por jugarse en la temporada 2012-13, misma campaña en la que alcanzó a luchar por puestos europeos, le bastaron breves apariciones en los medios de comunicación en México para dejar claros sus conceptos y regresarle a los seguidores de La Máquina el interés de volver al estadio.

Apenas el sábado en el duelo ante Necaxa, la cifra oficial de asistencia fue de 26,566 personas en el Azul con boleto pagado, marca que supera por mucho los 16,928 que promedió en el Apertura 2016. Y para buena fortuna de los fanáticos, y del mismo plantel y entrenador del equipo, futbolísticamente también se ha visto su mano.

Si bien ante el conjunto de Aguascalientes el marcador fue sólo de 1-0, la realidad es que el número de llegadas al área rival se incrementó de manera sustanciosa de acuerdo con lo que hicieron el semestre anterior. Mientras en el Apertura 2016 promediaron 4.2 disparos a portería, en su debut en el 2017 lanzaron en 10 ocasiones la pelota con dirección al arco defendido por Marcelo Barovero.

El tema de la posesión de pelota también sufrió cambios positivos, con la pelota en su poder 64.5% del tiempo, dejando lejos la cifra de 49.8% de la campaña anterior.

Me parecieron alentadores los primeros 25 minutos ante Necaxa, se vio una intención distinta.

Fue mucho lo que se ofreció en ese lapso de partido si consideramos el poco tiempo de trabajo que tiene el nuevo técnico , opinó Roberto Gómez Junco, analista de ESPN, quien agregó que se vio la intención de recuperar la pelota lo más lejos posible de su arco, y vaticinó que La Máquina será un equipo protagonista .

Tras un debut celeste positivo en cuanto el resultado y el funcionamiento durante algunos minutos, Gómez Junco también aplaudió la intensidad que mostró el equipo capitalino. (El entrenador) te mete presión para que dentro de la cancha te partas el alma y eso es bueno; creo que Paco ha mantenido una conducta y nos ha guiado en el aspecto emocional, psicológico , opinó Christian Chaco Giménez, uno de los líderes del equipo.

Por su parte, Jesús Corona, capitán del plantel, previo al arranque del Clausura 2017 expresó que si bien con Jémez los entrenamientos son más cortos, también son muy intensos, lo cual te lleva a desarrollar el mayor esfuerzo en poco tiempo , situación que al menos por lapsos ante Necaxa quedó clara.

Tras el debut victorioso y la actitud de los jugadores de Cruz Azul la afición celeste tiene motivos para volver a creer en su equipo, plantel al que su entrenador le advirtió desde el día uno que la medianía no vale .