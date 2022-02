Las manifestaciones del entorno deportivo respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania continúan haciendo eco. Desde el Abierto WTA 250 de Zapopan, en México, una voz más se ha mostrado preocupada: la tenista española Sara Sorribes, número 32 del ranking mundial y con experiencia en 25 Grand Slams.

“Lo veo muy complicado, no tengo toda la información que me gustaría para poder opinar, pero creo que está siendo algo muy duro y aunque nosotros estemos lejos también nos toca, porque es parte del mundo”, comentó Sorribes Tormo a El Economista.

La originaria de Castellón continúa su buen momento dentro del Abierto Zapopan 2022 en búsqueda de refrendar su campeonato de 2021. Durante la jornada del jueves, derrotó a la polaca Magdalena Frech (6-0, 6-2) para avanzar a cuartos de final, donde enfrentará a la checa Marie Bouzkova.

Después de su victoria, se dio un espacio para demostrar su consternación en la situación actual del planeta: “Es algo que creo que en el momento en el que estamos, en el año 2022, no debería estar pasando, pero bueno, pasa. Espero que se arregle pronto, que no hayan graves incidentes y ojalá que no vaya a mayores porque tiende a ser muy complicado”.

Sorribes es una de las tenistas más aclamadas del Abierto de Zapopan, no solo por su campeonato de 2021, sino por su carácter y humildad, con el cual se ha ganado la admiración del público mexicano. Tras el triunfo ante Frech, también recalcó lo importante que es para ella la presencia de su madre en las gradas, aunque juntas vivan en el desconcierto por la crisis global.

Hoy se lo he comentado a mi entrenador, que ayer por la noche (miércoles) me acosté hablando con mi madre de esto y viendo las noticias y soñé toda la noche con cosas de Ucrania. Lógicamente somos personas antes que tenistas, esto va muchísimo más allá de que puedas ganar un partido o perder. Es duro”.

Como una de las máximas figuras del torneo jalisciense (tercera mejor sembrada), Sorribes lanza un mensaje en el que muestra su decepción por vivir un conflicto bélico después de todos los estragos que ha dejado la pandemia.

“Simplemente creo que las cosas se pueden solucionar de otra manera, que hay muchísimas más formas de llegar a un entendimiento y que estamos en un momento de la vida muy avanzado para que tengamos que estar pasando esto y más por lo que acabamos de pasar o lo que seguimos pasando con todo el tema del Covid-19. Podríamos estar mucho más unidos para seguir pasando cosas buenas y no malas”.

Sorribes Tormo tiene 25 años y ha sido campeona del WTA Tour una vez, que fue justamente el título 250 del Abierto de Zapopan 2021. En la edición actual ya eliminó a la estadounidense Katie Volynets en primera ronda (6-4 y 6-1) y la polaca Frech en segunda. Ha tomado la batuta como la mejor sobreviviente del torneo luego de las eliminaciones de Emma Raducanu y Madison Keys en su debut.