Diego Sánchez fue el único con suerte en el sorteo. Su primer enemigo, ‘Nachito’ de Barralva, salvó el prestigio de la ganadería queretana al resultar bravo y noble para que el torero nacido en “la tierra de la gente buena” lo recibiera de rodillas con una larga cambiada, lanceara a la Verónica y bregara con técnica depurada.

Su banderillero Fernando López saludó en el tercio tras la colocación de los palos con mucha exposición. El Benjamín del festejo inició con doblones su faena de muleta rematada con un pase de pecho que le aplaudieron mucho para luego torear por el lado derecho en tandas que le corearon y cambiar de mano el engaño con naturales tersos, de largo recorrido y gran manejo de muñeca que coronó a un lado de las tablas a donde el burel se refugió una vez que se sintió podido y aunque la estocada no fue del todo buena, el público solicitó el trofeo desde los tendidos y el juez Gilberto Ruiz Torres lo otorgó.

Ante el cierra plaza, ‘Cardicito’ ejemplar débil y lastimado de la mano derecha, el torero de Aguascalientes toreó a media altura cuidando que su enemigo no cayera por la dificultad de su lesión y así logró buenos pases por el lado derecho pero al rematar, se le fue la mano muy abajo y tras pinchazo silenciaron su labor.

Se lidiaron seis toros de Barralva para la lidia a pie y uno de Zacatepec para rejones bien presentados, que resultaron complicados, saliendo sueltos de las suertes y terminaron rajados o parados en su mayoría.

Abrió plaza rejoneador portugués Paco Velásquez con ‘Don Daniel’ de Zacatepec, montó a ‘Vasquiño’, ‘Duelo’, ‘Mazantini’, ‘Volapié’ y ‘Bandolero’, cuadra con la que demostró gran dominio de sus caballos tanto en los rejones de castigo como en la colocación de banderillas, sin embargo, no estuvo atinado con el rejón de muerte y le sonaron dos avisos. Los Forcados Amadores de México lograron la pega hasta el segundo intento bajo la dirección de Carlos Tirado como cabo de cara.

El director de lidia y primer espada, Arturo Macías, no tuvo suerte con su lote, el también hidrocálido enfrentó un complicado toro de Barralva al que le instrumentó una faena sobria, madura y cargada de valor que le valió saludar en el tercio luego de terminar su labor y, ante el quinto de la tarde, también complicado y rajado no tuvo más remedio que jugarse la vida. Sobresalió un ajustado quite por Gaoneras y los estatuarios en la faena de muleta amén de los derechazos, pero tardó en matar y le sonaron dos bocinazos desde el palco de la autoridad.

En cuanto al segundo espada, Fermín Rivera, tuvo una destacada actuación ante ‘Carloto’, burel soso deslucido y complicado, poco que mencionar de las tandas ensuciadas por la poca colaboración del toro y se retiró en silencio luego de matar.

Ante ‘Cardifresco’, un auténtico Galimatías por su genio, sentido y peligro, el torero potosino tuvo una valiente actuación al torear por el lado derecho a pesar de que su enemigo le buscaba los costados, se vio obligado a abreviar y dejó el acero un poco trasero aunque suficiente para terminar su labor en silencio.

La siguiente serie de festejos sería posible para el mes de abril según se dijo, por lo que en breve le tendremos noticias.