Rybakina se reencontró con su mejor versión en Melbourne

Para llegar a la final del Abierto de Australia, Elena Rybakina fue derrotando a tres campeonas de Grand Slam: Iga Swiatek, Jelena Ostapenko y Victoria Azarenka. La tenista nacida en Moscú hace tiempo recorre el circuito WTA con el título de Wimbledon y en esta ocasión avanzó a su segunda final importante, al derrotar a la ex número 1 Victoria Azarenka 7-6 (4), 6-3.

“Estoy feliz pero también cansada. Las condiciones han sido diferentes en comparación a los otros partidos que jugué. No esperaba que fuera a ser tan grande la diferencia, pero todo iba mucho más lento, la pelota más pesada, era difícil moverla, así que tuve que adaptarme. Me llevó un tiempo, eso es verdad, además ante una gran jugadora como es Vika, que siempre compite de manera inteligente. Ahora estoy lista para dar todo lo que me queda dentro de dos días”.

Rybakina, cabeza de serie número 22 en Melbourne, se enfrentará a la número 5 Aryna Sabalenka en el campeonato del sábado.

“(Contra Sabalenka) Va a ser una batalla muy dura, eso seguro. Creo que, al igual que hoy, quizá no necesite sacar tan a lo grande como otras veces, tan rápido, así que realmente no importa tanto la velocidad. Es importante tener una buena colocación con el saque, eso sí es fundamental”.

La victoria de la kazaja fue su tercera consecutiva contra una campeona de Grand Slam después de vencer a la número 1 del mundo y actual campeona francesa y del US Open Iga Swiatek en la cuarta ronda y a la ganadora de Roland Garros 2017 Jelena Ostapenko en los cuartos.

”La diferencia en esta ocasión fue que ya sabía qué esperar. En Wimbledon, sin embargo, fue todo nuevo. Ahora estoy más o menos tranquila, mi cabeza ya sabe cómo manejar estos momentos. El sábado estaré nervioso pase lo que pase, al final es una final de Grand Slam, igual que hoy en semifinales también estaba nerviosa antes del partido. Pero esta vez creo que estuve mucho más enfocada en el partido, en lo que tenía que hacer, y tal vez no tanto en pensar en lo que vendría después o lo que sucede a mi alrededor”.

Rybakina y Sabalenka se han enfrentado en tres ocasiones, con un balance de 3-0 favorable a Aryna. Dos de esos encuentros se dieron en pista dura y el único que se produjo en un Grand Slam fue en Wimbledon 2021, donde ganó la bielorrusa en tres sets.