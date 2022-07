Con el regreso de la Liga MX, también se reactiva uno de los sueños más preciados por parte de los futbolistas: ser parte de la selección nacional y representarla en una Copa del Mundo. Eso es lo que permea en el ambiente del torneo Apertura 2022, recién comenzado el 1 de julio y que concluirá el próximo 30 de octubre, donde decenas de jugadores mexicanos pelearán por una última vitrina para convencer al entrenador Gerardo Martino para ser parte del Tri.

Hay dos conceptos clave para los futbolistas en el último semestre previo a una Copa del Mundo: ritmo y protección, refiriéndose a que se busca la mayor continuidad posible dentro de la cancha para mantenerse o abrir una puerta en el radar del entrenador nacional, así como cuidar el físico lo más posible para evitar una lesión de mediano y largo plazo.

En 121 días de competencia que durará el torneo Apertura 2022, nombres como Santiago Giménez (Cruz Azul), Henry Martín (América), Luis Romo (Monterrey) o Carlos Acevedo (Santos) buscarán que cada partido sea su máxima vitrina para ganarse una vacante en la selección mexicana del ‘Tata’ Martino, ahora que se ha definido que cada nación puede llevar hasta 26 jugadores al Mundial de Qatar.

“Lo principal es que no te llegues a lesionar, porque eso te aleja de toda posibilidad. Eso es lo principal que te pasa por la mente, aunque cuando comienzas a jugar no piensas en eso, sino en tener un buen torneo para llegar de una mejor manera al Mundial, imaginándote y visualizándote estando dentro de esa lista final y en el 11 inicial. Es de mucha ilusión este último torneo antes del Mundial, pero también de mucha preocupación de que no te llegue a pasar algo que te impida estar allí”, explica a El Economista, Jared Borgetti, segundo máximo goleador en la historia de la selección mexicana y mundialista en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

En procesos anteriores, las lesiones han cobrado víctimas incluso días antes de la celebración de un Mundial. Fue el caso de Luis Montes previo a Brasil 2014, cuando sufrió una fractura de tibia y peroné que lo dejó fuera de la competencia cuando vivía su mejor momento con el Club León, pero también hay historias internacionales como la baja del neerlandés Marco Van Basten en Estados Unidos 1994 o del brasileño Romario en Francia 1998, ambos por estar bajo tratamiento médico.

En el caso de la selección mexicana, las lesiones ya cobraron su primera víctima rumbo a Qatar 2022: José Juan Macías, delantero de Chivas que sufrió una ruptura de ligamentos durante un entrenamiento previo al inicio del torneo Apertura 2022 que lo dejará fuera de las canchas por al menos ocho meses. Macías ha jugado 263 minutos y anotado cuatro goles durante la era de Gerardo Martino, pero ahora ya no es opción para ir al Mundial.

_¿Cómo debe trabajar un futbolista los últimos seis meses previo a un Mundial?

“Prácticamente es todo, con el psicólogo, nutriólogo y la familia, hoy un futbolista es mucho más integral y ya son muchas más cosas a las cuales tiene que darle atención, pero la parte que depende de él totalmente es lo físico, entender hasta dónde tiene que hacer cosas de más y hasta dónde no para no sobrepasarse y evitar alguna lesión muscular, como un desgarre, que lo aleje de las canchas. Lo que no puedes controlar son acciones de futbol, porque te puedes lesionar en una barrida o en un salto, caer mal y que le pase algo a la rodilla o al tobillo, a eso estás expuesto todos los días, tanto en partidos como más en entrenamientos”, detalla Jared Borgetti.

Al contrario de José Juan Macías, otro joven delantero como Santiago Giménez arrancó el semestre con el pie derecho con dos goles importantes para Cruz Azul en las victorias tanto en la Supercopa de Campeones MX (contra Atlas) como en la jornada 1 del Apertura 2022 (contra Tigres). Giménez fue parte de la más reciente convocatoria de cinco partidos del Tri entre mayo y junio y espera refrendar su nivel de julio a octubre para colarse a la lista de 26 convocados al Mundial.

“Este torneo (Apertura 2022) significa mucho para mí. Siempre pienso primero en el club (Cruz Azul), porque si te va bien ahí, la selección te va a tener en cuenta. El sueño de todo jugador es estar con su selección y más jugar un Mundial, entonces estoy muy ilusionado por empezar este torneo y que sea de la mejor manera”, dijo Giménez a este diario unos días antes de comenzar la temporada.

En otro extremo se encuentran los jugadores experimentados que ven en este semestre la última oportunidad de su carrera para vivir el sueño de jugar una Copa del Mundo, ya que por cuestiones de edad no alcanzarían a estar en la edición de Norteamérica 2026. Uno de ellos es el también jugador de Cruz Azul, Julio César ‘Cata’ Domínguez, quien llegaría a la justa de Qatar con 35 años, solo viéndose superado en veteranía por Guillermo Ochoa (37) y Andrés Guardado (36).

“La Copa del Mundo es un sueño personal y de todo jugador, creo que las puertas están abiertas para todos los que estamos en el proceso (de Gerardo Martino) y ojalá primero Dios vayamos. Sería un sueño realidad, pero creo que eso se puede realizar a base de trabajo y con mucho sacrificio en este torneo”, mencionó el experimentado defensa a El Economista.

Tanto Santi Giménez como ‘Cata’ Domínguez han estado en el radar de Gerardo Martino en partidos de suma importancia como las eliminatorias mundialistas de la Concacaf y la Nations League, por lo que forman parte de esa lista de candidatos con serias posibilidades de asistir a Qatar. No obstante, existen otros nombres como los de Aldo Rocha (Atlas) y Alan Mozo (Chivas) que están más alejados de una oportunidad.

“Si no han sido tomados en cuenta regularmente, entienden que es complicado esperar un llamado, pero un jugador nunca debe de bajar los brazos, rendirse, ni sentir que está fuera, siempre tiene que estar listo para cualquier situación, primeramente, trabajar para ello, trabajar para su equipo y si eso tiene una resonancia a nivel de selección, bienvenida, que llegue en su mejor momento y no pensando en no estar preparado.

“El técnico va a llevar a quien él considere que son los idóneos para cumplir con lo que quiere y busca. No siempre en una lista final van los jugadores con los que todos van a estar de acuerdo, siempre habrá alguien que prefiera a otros, pero el ‘Tata’ va a llevar lo que considera que es lo mejor para conseguir el objetivo que tienen pensado”, asevera el ex delantero del Bolton Wanderers de la Premier League, Jared Borgetti.

La final del torneo Apertura 2022 se disputará el domingo 30 de octubre para que a partir del 1 de noviembre los jugadores de la Liga MX requeridos por Gerardo Martino para la Copa del Mundo se puedan integrar a la concentración previa que se llevará a cabo en Girona, España, donde el Tri sostendrá un último partido amistoso ante la selección de Suecia.

Para esta edición del Mundial, la FIFA permitió que cada selección entregue una lista final con 55 futbolistas elegibles para el certamen, de los cuales 26 serán colocados como los titulares y 29 más dentro de una lista de reservas para eventualidades como lesiones o bajas por contagios de Covid-19. Los futbolistas del Apertura 2022 pelearán por una de esas 55 vacantes en los próximos meses.