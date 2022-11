Ricardo Pepi, entre las sorpresas que no van a Qatar

Las convocatorias rumbo a la Copa del Mundo siguen dando de qué hablar y ahora la de Estados Unidos llamó la atención por una de sus ausencias. El delantero de 19 años, Ricardo Pepi, no fue elegido por Gregg Berhalter para disputar el torneo internacional, esto pese a su gran resurgimiento en la Eredivisie con el Groningen donde acumula cinco anotaciones en ocho partidos.

Se habló mucho sobre su postura de elegir a Estados Unidos por encima de México cuando pasaba por el mejor momento de su carrera en la MLS. De padres mexicanos, el delantero fue claro en que su decisión fue tomada con el corazón y con la idea de seguir su camino en el futbol.

Desafortunadamente para su causa, Pepi tuvo una pésima temporada debut en Europa, pues con el Augsburgo no pudo anotar en 16 partidos, sin embargo apenas y sumó poco más de 500 minutos en ellos, por lo que sus oportunidades fueron escasas. Con el récord de ser el estadounidense formado en la MLS más caro de la historia -pagaron 14.8 millones de dólares por él-, las expectativas rumbo a la Copa del Mundo eran altas, no obstante no participará.

“Estoy destrozado por no estar incluido en la lista final de la Copa del Mundo. Este año mi meta era ponerme en una de las mejores posiciones posibles para lograr dicho objetivo y creo que lo hice, desafortunadamente no fue suficiente. Estando en el entorno del equipo nacional durante varios años, aprendes que es un privilegio representar a tu país, y sé que es un lugar que no es fácil de asegurar”, escribió el jugador en redes sociales sobre su ausencia.

