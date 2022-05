En este Clausura 2022 se cumplen dos años del regreso del repechaje a la Liga MX, una idea impulsada por el entonces presidente ejecutivo, Enrique Bonilla, que recibió el aval de los clubes luego de haber vivido una de las crisis más grandes del futbol mexicano al tener que cancelarse el torneo Clausura 2020 debido a la aparición de la pandemia.

En aquel entonces, el propio Bonilla señaló que el repechaje no nacía con fines económicos, sino que “se busca que todos los partidos tengan interés, que haya esa búsqueda de todos los clubes por alejarse de los tres últimos lugares (porcentuales) y también, que cada partido desde la jornada 1, va a contar si van a querer estar en la fase final en una buena posición. Ya no es navegar en media tabla, aquí siempre van a poder buscar acercarse a esa fase final”.

Sin embargo, datos reportados por este diario señalan que el primer repechaje, celebrado en el torneo Guardianes 2020, recibió 60% más de audiencias que en las 17 jornadas de fase regular, además de que Nielsen IBOPE reportó que un partido de postemporada (sea repechaje o liguilla) significa 3.5 más de valor de exposición mediática para los clubes y sus patrocinadores.

A pesar de estas áreas de oportunidad, el repechaje solo ha explotado una vía comercial: la televisión, pero todavía tiene una deuda con las activaciones que se realizan de manera presencial dentro de los estadios, sobre todo en aquellos donde las entradas no son tan constantes, analiza Armando Escamilla, experto en marketing y patrocinios deportivos y Socio Director de la consultora Patroria.

“En general el repechaje no se está aprovechando. No se ha aprovechado la vuelta a los estadios por parte del público, más allá de este partido extra que tiene exposición nacional y donde la cobertura de medios se incrementa, tanto equipos como marcas deberían aprovecharlo para generar interacción con los aficionados, incrementar el engagement, hacer click con la afición y que el lleno de la repesca se pueda seguir repitiendo en otras fases. Este es el momento para que el aficionado que no asiste cada 15 días se dé cuenta de la experiencia, y si va acompañada de un patrocinador, daría un retorno de inversión mucho más alto”.

En este Clausura 2022 el repechaje se jugará en los siguientes estadios: Azteca, para la serie entre Cruz Azul y Necaxa; BBVA, entre Monterrey y Atlético de San Luis; Cuauhtémoc, entre Puebla y Mazatlán; así como el Akron, entre Chivas y Pumas. Durante el torneo regular, estos inmuebles recibieron entradas de entre 11,180 aficionados hasta 40,327, que no rebasaron ni el 80% de su capacidad total.

Siendo este el primer torneo que tuvo más de 10 jornadas ya sin restricciones de aforo por la pandemia, se estima que las entradas durante el repechaje puedan rozar el 100%, lo cual garantiza un ingreso sólido para los clubes tanto en taquilla como en venta de espacios publicitarios, pero sigue quedando a deber en el sentido de generar una estrategia de arraigo para siguientes torneos.

En este último punto, el especialista refiere que ese es un mal que se ha mantenido en general en el futbol mexicano durante los dos últimos años, donde no se ven estrategias de aprovechamiento del match-day aunque los aficionados sí están volviendo a los estadios para tratar de regresar a la normalidad.

“Las marcas han tenido una participación muy baja, no hay promociones que te lleven a vivir el estadio, entiendo que de todas formas es un tema de un lleno seguro, pero también es esta oportunidad de invitar incluso a llegar con mayor anticipación al estadio y a disfrutar las activaciones que se puedan dar”.

—¿Cómo evaluar el trabajo de los clubes en estos dos años, percibes que su estrategia comercial ha sido diferente en los estadios?

—“No, creo que con el abanico que ha generado la pandemia se ha descuidado mucho el tema de la experiencia del aficionado. Las asistencias han regresado y nos dan números al alza, pero responden más a las ganas de regresar rápidamente a la normalidad, no ha habido esos cambios en los estadios en mejorar la experiencia de asistir, creo que ese es un tema que todos los equipos en general como liga tienen pendiente, el cómo empezar a generar esa mejoría drástica en la experiencia del día de juego”, indica el especialista.

Un ejemplo de cómo crecen las afluencias entre el torneo regular y el repechaje se percibió en el pasado Apertura 2021, cuando Puebla tuvo un ingreso máximo de 16,136 aficionados dentro de las 17 jornadas (contra Toluca) pero recibió a más del doble en el repechaje contra Chivas, cuando llegaron 34,530. A Cruz Azul, por su parte, le tocará vivir su primera repesca con gente en sus gradas en este Clausura 2022.

“El repechaje es una oportunidad y punto clave en el que, incluso a nivel porcentajes, la participación del aficionado tanto en activaciones BTL dentro del estadio o en promociones vía redes sociales se incrementa hasta un 60% porque no hay mañana, es una parte muy importante que no tiene planeación para aprovecharse (…) La manera de desmarcarte es, más allá de invertirle en presencia, donde tienes ya una competencia muy fuerte tanto en vallas, virtuales y spots, es ver la ventaja de tener la cercanía con el aficionado dentro del estadio”.

De acuerdo con las declaraciones de hace dos años de Enrique Bonilla, el repechaje estaría a prueba por un máximo de tres temporadas, de las cuales ya transcurrieron dos, para que directivos y clubes vuelvan a analizar si se queda o se va. Las buenas notas para la repesca están en la explotación comercial televisiva, recalca el experto en marketing y patrocinios deportivos.

“En la parte televisiva el repechaje ha sido un éxito. El sobreprecio que tienen tanto la publicidad virtual como los comerciales dentro de esos partidos pueden llegar a un 100% o incluso mucho más porque los niveles de audiencia también dan para eso. Desde el repechaje empiezan a manejar incrementos de precios y en la liguilla vienen otros, entonces sí, en un nivel comercial, es en donde muchas más marcas se han involucrado y que esto también genera mucho más ruido publicitario en torno a los patrocinadores”.

—Con estas cifras, ¿qué tanto se necesita mantener el repechaje para los clubes?

—“Si lo vemos estrictamente desde el tema comercial, sí vale la pena, porque sobre todo beneficia a todos estos equipos de la mitad de la tabla que no tienen llenos o asistencias completas durante la temporada. El repechaje da por lo menos un lleno asegurado donde el equipo puede hacer caja y recuperar un poco de cara al siguiente torneo, también hay muchos argumentos y data que le puedes entregar a los patrocinadores de cara a una renovación o a un cambio de posición para poder hacer un patrocinio más grande”, concluye Armando Escamilla.