El argentino Bruno Marioni, nuevo entrenador de Pumas, está dispuesto a tomar los riesgos que el puesto conlleva.

Su seguridad se respalda en los buenos resultados con Pumas como jugador. Se coronó campeón del torneo Clausura 2004, además de lograr ser el máximo anotador del torneo con 16 goles.

“El cariño que la gente me tiene como ex futbolista de está institución es difícil que cambie. Ahora la forma en que seré juzgado va a ser como entrenador, voy a ser evaluado por lo que vean los aficionados de mi equipo; eso va a hacer lo que a mí me haga crecer en sus sentimientos. Ojalá que vaya de la mano mi etapa como futbolista en cuanto a resultados con la etapa como entrenador, eso es lo ideal. Aunque la mayoría de los entrenadores salimos de los equipos después de un tiempo por malos resultados, pero ojalá que me quede muchos años en Pumas”. comentó Marioni en su presentación.

Los últimos tres títulos de Liga MX que obtuvo Pumas, el Clausura 2011, Apertura 2009 y 2004; fueron por entrenadores que militaron en el equipo universitario como futbolistas, convirtiéndose en una fórmula de éxito adoptada por la directiva, aunque en años recientes la contratación de ex jugadores como directores técnicos no ha brindado los mismos resultados que en el pasado.

David Patiño era recordado por la afición como uno de los héroes que alinearon en la final de la temporada 1990-91 ante América y que se quedaron con el campeonato. En su etapa como entrenador a pesar de conseguir 30 puntos en el Apertura 2018, tras dos derrotas y dos empates en el Clausura 2019, fue despedido del cargo.

Francisco Palencia se convirtió en un ídolo de la afición ariazul tras conquistar dos títulos de liga en 2009 y 2011, pero al igual que sucedió con Patiño, después de un año y tres meses fue despedido, esto a causa de que el club se encontraba en el lugar 14 de la tabla con tan solo dos victorias.

El nuevo entrenador del conjunto felino solamente ha tenido oportunidad de dirigir a un equipo en su carrera, que fueron los Venados de Mérida, quienes forman parte del Ascenso MX.

En su etapa con Venados durante 61 partidos entre liga y copa obtuvo 14 victorias, 29 derrotas y 18 empates; la única liguilla a la que clasificó fue en el Apertura 2018 en la que llegó hasta los cuartos de final.

A causa de su poca experiencia, muchos ex jugadores y aficionados cuestionaron en redes sociales la llegada de Marioni a Pumas, situación a la que el entrenador argentino mostró apertura,“las críticas sirven para mejorar, es inevitable tener dudas porque no me conocen trabajar, pero mi responsabilidad es trabajar y que esto se vea el día del partido. Todas las críticas son bien recibidas”. explicó Marioni.

El América uno más…

Patiño señaló que tiene una cuenta pendiente con el América, equipo que eliminó a los auriazules en la final pasada.

“Entiendo que hay dolor en los aficionados por lo ocurrido contra América, pero no hay que centrarse en ellos. Nosotros tenemos que enfocarnos en Pumas”.