La propuesta de disputar dos torneos se concreta una década después en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y para la primera campaña, prácticamente el 70% de las franquicias tienen nuevo mánager.

Por cada torneo se jugarán 57 partidos en la fase regular, lo cual para algunos equipos significó realizar un par de cambios previos a la primera fase.

El nuevo sistema amplía las posibilidades de pelea por el campeonato para los equipos.

—¿Considera que con los dos torneos hay un riesgo en el desarrollo de proyectos a largo plazo?

No, para nada. Hay más facilidades para hacer un proyecto más largo, en lo que es beisbol. Con dos torneos hay más oportunidad para todos los equipos de lograr un campeonato. matías carrillo, mánager de los Generales de Durango.

No es un riesgo. Al contrario, es un beneficio porque en lo personal, voy a trabajar con gente joven y eso me motiva como mánager. además, evalúas mucho al pelotero y es un beneficio para ver quién sí va a poder y quién no. ramón orantes, mánager de Algodoneros del Unión Laguna.

En realidad no, sólo debemos tener a los novatos mejor preparados, es el único pendiente.

En los torneos largos tenías el chance de si empezabas mal te podías recuperar y en los torneos cortos empiezas mal y estás casi eliminado (...) Queremos ganar el mayor número de juegos posibles, para que cuando llegue la mala racha tengamos un colchón. eddie castro rivera, mánager de los Tecolotes de los Dos Laredos.

Los equipos tienen que prepararse diferente, no tendrían mucho tiempo de recuperación, antes podías empezar mal el primer mes y recuperarte los siguientes meses. ahora, desde el principio la preparación que lleve cada equipo será fundamental. lenin picota, mánager de Saraperos de Saltillo.

—¿Cuál es la ventaja de disputar dos torneos?

La ventaja es que son torneos cortos en los que puedes tener un arranque bueno y estar en los primeros lugares, a diferencia de 114 juegos sucesivos. matías carrillo, mánager de los Generales de Durango.

Ves a peloteros y le das oportunidad a mucho talento que a lo mejor se está estancando en la academia y ya está en un proceso de jugar en liga mexicana y le das esa oportunidad. ramón orantes, mánager de Algodoneros del Unión Laguna.

Tener los dos torneos es como cuando se dividía el torneo en dos vueltas. Sólo que ahora habrá dos campeones. No va a cambiar mucho, si ganas la primera vuelta se podría ser campeón. eddie castro rivera, mánager de los Tecolotes de los Dos Laredos.

Habrá más oportunidades para los equipos, el formato cambia y eso va a ser importante para igualar a los equipos que estaban abajo. lenin picota, mánager de Saraperos de Saltillo

—¿Qué ajustes se realizaron para enfrentar el nuevo sistema de competencia?

Eso lo analizaron los directivos de la liga y ellos siempre están buscando un beneficio para la liga. No es impedimento y al contrario nos permite ver más jóvenes. ramón orantes, mánager de Algodoneros del Unión Laguna.

En torneos cortos tienes que dirigir distinto. En los torneos largos le dan más chance a un pitcher, porque tienes tiempo de recuperarte. ahorita te cambia la mentalidad, de que no puedes perder ese juego y tienes que hacer cambios más rápidos. eddie castro rivera, mánager de los Tecolotes de los Dos Laredos.

Nosotros comenzamos a trabajar en el acondicionamiento físico, para que los jugadores tengan buena preparación. Esperamos que los pitchers den el máximo porque sólo son 54 juegos. lenin picota, mánager de Saraperos de Saltillo.