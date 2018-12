La formación de Jonathan Villegas Flores como entrenador comenzó muy joven. El asistente del entrenador de Capitanes recuerda que en sus inicios no sabía nada.

“En un futuro diré que no sabía nada porque esto va evolucionando”, comentó.

Se inició como entrenador a los 17 años para ayudarle a su padre con la academia de baloncesto que tiene en Guanajuato.

“Habló conmigo, le empecé a ayudar y también me empezó a gustar aprenderle a los entrenadores con los que yo me juntaba”, dijo.

Añadió que en México hay poca capacitación. Una de las vías es conocer a los entrenadores y platicar con ellos.

Para el 2010 trabajó como asistente de entrenador con las Abejas, en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, y permaneció durante ocho años con la quinteta de León. En la presente fase regular, Jonathan Villegas se integró al staff técnico de los Capitanes de la Ciudad de México como entrenador asistente, en sustitución de Miguel Zapata.

No es la primera ocasión que Jonathan y Ramón trabajan juntos. Coincidieron en la Selección Mexicana y en la Academia Conade.

“Ramón sabe escuchar a los jugadores, sabe cuándo apretar, cuándo sentarlos y escucharlos. Lleva un buen grupo. Lo vemos aquí en Capitanes. Parte del éxito es el buen rollo, el que se protegen entre ellos y la solidaridad que hay entre todos”, afirmó.

¿Qué lección te han dejado los entrenadores con los que has trabajado en el pasado?

Ramón Díaz me ha enseñado de scouting y cómo ser como persona. Todo lo que aprendes no sólo te ayuda para el basquetbol, los hábitos, el trabajar, el ser buena persona, honesto. Al final convives con muchas personas y si no eres honesto, no hablas con la verdad o no hay buena química, sólo sería un trabajo.

A Daniel Jaule le aprendí de técnica. Un día me preguntó si sabía que era el scouting. Yo sabía qué era, pero no tenía idea cómo hacerlo. No dormí en esa temporada, porque tenía que ver videos. Al final, quedó contento con el trabajo.

Hicimos buena química, aprendí mucho. Quedó contento con mi trabajo.

¿Qué le recomiendas a otros entrenadores?

Siempre les digo que hagan su filosofía. Uno de los problemas en México es que siempre nos fijamos en Estados Unidos. Es la mejor Liga del mundo, pero no tenemos el mismo físico que ellos. Queremos ponerlo en nuestro sistema y fracasamos.

Mientras que las lecciones que aprendió con Valdeolmillos son “la facilidad de compartir la información, como jugadas, sistemas, entrenamientos. Cuando voy a curso o plática comparto la información y eso es muy bueno de ellos, porque no toda la gente es así. Al final, cada quien maneja un sistema o tiene jugadores diferentes y le va a funcionar distinto” concluyó.