Los Pumas tuvieron dos razones para festejar el cierre de semana en la Liga MX: primero, porque cumplieron ante su afición con el debut de su más reciente fichaje estelar, el brasileño Dani Alves; y, segundo, porque son el único equipo que se mantiene invicto después de seis jornadas, es decir, luego de que ya transcurrió un tercio del torneo Apertura 2022.

Sin embargo, no todo fue alegría en el seno universitario. Durante la jornada doble (fechas 5 y 6), los Pumas tuvieron dos partidos como locales ante Mazatlán FC y Monterrey, en donde solo pudieron obtener dos de seis puntos posibles, dejando un sabor de boca agridulce entre sus aficionados, quienes se mostraron más satisfechos por el debut de Dani Alves que por los resultados de su equipo.

Pumas terminó la jornada 6 en el Top 10 de la tabla general con ocho puntos, producto de una victoria y cinco empates, siendo junto a Chivas los equipos que más veces han igualado en lo que va del certamen. El último marcador de los universitarios fue un empate 1-1 ante Monterrey, que significó el segundo cotejo como titular para Dani Alves.

“Este es el camino, no vamos a renunciar a esto. Tenemos que crecer con base en lo que estamos haciendo. Si las formas no fuesen las adecuadas, sería otra situación. Nos hace falta el gol, no nos tenemos que desesperar. Entre más tranquilos estemos, más rápido vamos a solucionar ese problema”, señaló el entrenador universitario, Andrés Lillini, luego del empate ante Rayados, con el cual ligaron tres partidos sin conocer la victoria.

Después de este resultado en la jornada 6, los Pumas harán una pausa a su actividad dentro del torneo local para viajar a España, ya que el próximo domingo 7 de agosto estarán enfrentándose en el Camp Nou de Cataluña al FC Barcelona por el trofeo Joan Gamper, en partido que marca el inicio de LaLiga para el conjunto ibérico.

Los universitarios regresarán a la actividad en la Liga MX a partir del sábado 13 de agosto, cuando reciban al América en CU en duelo correspondiente a la jornada 8, en tanto que el partido de la jornada 7 ante Puebla será reprogramado, aunque aún la fecha exacta está por definirse.

El otro equipo que tiene cinco empates en el torneo es Guadalajara, ubicado en la parte baja de la tabla y fuera de puestos ni siquiera de repechaje. Las Chivas igualaron 0-0 ante Pachuca en la jornada 6 y hasta el momento no conocen la victoria, pues su balance además de los empates tiene una derrota, que fue en la jornada 2 contra Atlético de San Luis.

Con este balance, las Chivas están firmando su peor inicio de temporada durante la gestión de Amaury Vergara como presidente del equipo, que data desde 2019. A tres años y un mes del nombramiento de Amaury como director general del Grupo Omnilife Chivas, en sucesión de su padre, Jorge (quien falleció), Guadalajara ha contado con cinco entrenadores, de los cuales ninguno había registrado un inicio de campeonato con seis partidos al hilo sin victoria.

La lista de técnicos empieza con Tomás Boy, seguido por Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vucetich, Marcelo Michel Leaño y el actual Ricardo Cadena, quien es el único que finaliza el primer tercio del torneo sin una sola victoria.

“Hay que asumir esto con compromiso y responsabilidad. Nos ha costado, no hemos estado finos, hemos tenido opciones claras y no hemos podido convertir. No podemos tirar la toalla, tenemos que insistir más y concentrarnos en convertir goles, hoy no hemos sido capaces”, reflexionó Cadena al término del empate a cero ante Pachuca, en el que el delantero tapatío Alexis Vega incluso falló un penal.

Mientras a Chivas y a Pumas les ha costado ganar en las primeras seis fechas del torneo, en el lado opuesto está Tigres, que con un triunfo por 2-1 ante Querétaro este fin de semana hilvanó su quinta victoria consecutiva y se instaló como líder general del torneo, un puesto que hace una semana le correspondía a su más grande rival deportivo, los Rayados.

Aún así, Tigres, Rayados y Toluca componen los primeros tres lugares de la tabla general, compartiendo espacio con un nuevo equipo que se metió en la contienda por los puestos directos a liguilla: los Xolos de Tijuana, quienes suman tres victorias consecutivas (ante América, Atlas y Mazatlán FC) y con eso ya alcanzaron el cuarto lugar de la Liga MX.

Cruz Azul fue otro equipo que aprovechó la jornada 6 para escalar posiciones, ya que su victoria de 1-0 sobre Necaxa le alcanzó para meterse entre los 10 primeros lugares, además de que le supo a bálsamo al entrenador Diego Aguirre, pues el otro triunfo que habían obtenido fue desde la jornada 1, cuando derrotaron a Tigres como visitantes.