La escena, una discusión airada entre el presidente del patronato Rodrigo Ares de Parga y el presidente deportivo Leandro Augusto en un palco del Estadio Azteca.

Luego, vemos al entrenador del equipo, Bruno Marioni, enfrascado en una pelea con un aficionado luego de la eliminación de Pumas en Copa MX.

En otra escena, los aficionados en Ciudad Universitaria pintan su torso con el mensaje “#FueraAres” para mostrar su inconformidad con el presidente del patronato.

Éste es el contexto de Pumas en el torneo Clausura 2019, un panorama de incertidumbre que toca hasta la estructura de la directiva.

Ante la situación de Ares de Parga y Leandro Augusto, el exfutbolista Joaquín Beltrán pintaba para tomar el puesto de director deportivo. Incluso aceptó haber tenido reuniones con la directiva, pero después se dio a conocer la negativa de Beltrán. El sueldo del puesto directivo depende de la capacidad económica de cada club. Sin embargo, la cifra mensual en promedio ronda entre 250,000 y 750,000 pesos, aunque existen equipos con capacidad de pagar 1 millón de pesos. Las cifras fueron obtenidas a través de exdirectivos y una empresa que pidió anonimato.

Después de la opción de Beltrán, se reveló la posible llegada de Luis García, quien tampoco mostró interés en el puesto.

“En el caso específico de ellos, su negativa creo que engloba su actualidad laboral, sobre todo por estar cómodos es sus trabajos. Yo lo veo más por ahí. Por ejemplo, Luis está muy bien en TV Azteca. Ha hecho un buen trabajo, por lo que pone en balanza todas estas situaciones y le puede ser más atractivo mantenerse en su empleo actual”, dijo a El Economista, Miguel España, exfutbolista de los felinos.

La afición de Pumas tiene claro que el problema gira en torno a Rodrigo Ares de Parga. Desde su llegada en el Apertura 2016, el equipo no ha logrado títulos; en tres ocasiones no asistió a Liguilla, y han pasado cinco entrenadores diferentes.

“Obviamente, Ares de Parga no tiene un proyecto deportivo. Para mí el que se tendría que ir es él. De ahí parte todo. Él trajo a la gente que está abajo, a esa que le grita, que le reclama. Él la trajo y él como cabeza no puede dar esa imagen. Con los recursos que tiene Leandro, su trabajo me parece aceptable. Uno quiere ver a Pumas peleando en lo más alto, pero también lo han limitado en refuerzos”, comentó Jonathan, de 35 años, quien lleva 15 años asistiendo todos los fines de semana a CU y asegura que no dejará de hacerlo a pesar de no tener esperanzas en mejores resultados.

En una charla de este diario con fans de Pumas afuera del estadio de CU, comentan que Leandro Augusto y Bruno Marioni fueron ídolos del equipo, pero ahora son parte del mal desarrollo deportivo, razón por la cual llegaron al equipo: para solucionarlo.

Ocho de cada 10 aficionados entrevistados piensan que Augusto debería continuar en su puesto.

Otro nombre que rondó en redes sociales fue el de Arturo Elías Ayub. El medallista olímpico en Los Ángeles 84, Daniel Aceves, felicitó al exdirigente de Pumas, Elías Ayub, mencionando que “aprovechara su día porque después los Pumas no le dejarían tiempo libre”. Levantó sospecha.

Durante la gestión de Ayub, Pumas se hizo bicampeón en 2004. Podría tomar el lugar de Ares de Parga. El empresario no ha hecho comentarios al respecto, pero ha manifestado en sus redes sociales que no está interesado en el puesto.

¿Qué hacer ante la problemática del equipo?

“Veo ahorita muy confusa la situación de Pumas. Creo que lo primero es el proyecto, qué es lo que se quiere. Enfocarse en cómo planearan siguiente torneo. Deben realizar una radiografía para saber bien qué es lo que necesita y hacía dónde ir. Se debe de insistir en el tema de los refuerzos. Para resumir este torneo, la palabra sería inconsistencia”, sostuvo Miguel España.