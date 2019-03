Bruno Marioni llegó a Pumas para cambiar el mal momento del equipo. Durante los últimos tres partidos de Liga MX, Pumas sólo ha sumado un punto de nueve posibles. En la tabla general, la distancia respecto a los equipos ubicados en zona de Liguilla comienza a crecer.

“Todos los días hay que trabajar, insistir en este tema. Pero el ánimo es algo que todos tenemos que sacar en determinado momento. El carácter se tiene que sacar cuando nos vemos en una situación apremiante como la que hemos estado. Tenemos que hablar con los jugadores para seguir fortaleciendo el funcionamiento, me parece que no hay muchas más opciones para hacer más que trabajar en el día a día con todo el grupo”, comentó Marioni en rueda de prensa.

Un psicólogo consultado por El Economista comenta que es posible que en ocasiones los entrenadores no quieran revelar la manera en que trabajan, pero que tomando en cuenta la actualidad de Pumas deben de orientarse hacia lo positivo y enfocarse momento a momento con la finalidad de retomar la motivación.

Israel Castro, exjugador de Pumas, platica que en su época con el equipo dependía del entrenador si quería tener psicólogo para el equipo. Por ejemplo, Hugo Sánchez implementó ese aspecto y lograron ser campeones.

“A mí me interesaba mucho trabajar en ese aspecto. Se hacía una sesión grupal pero muchos no estaban tan convencidos de ello, después había sesiones personales en las que éramos pocos futbolistas los que la tomábamos. Pero en lo personal me gustaba mucho porque era un buen complemento y ayudaba en los personal y deportivo, porque cuando estás bien en lo personal, te ayuda a que lo deportivo fructifique porque siempre son herramientas para mejorar la concentración y motivación por lo que yo siempre fui y seré partidario del aspecto psicológico” mencionó Castro a este diario.

Israel explica que ante los altibajos futbolísticos, el jugador debe escuchar el aporte psicológico para que las cuestiones negativas duren la menor cantidad de tiempo, buscando solventar los momentos difíciles y mantener la estabilidad y concentración.