A pesar de mantener un promedio corto de trabajo con sus últimos cuatro entrenadores, Pumas ocupa el lugar 12 junto a América y Lobos BUAP de los clubes que despiden entrenadores con mayor frecuencia en la Liga MX.

En un conteo realizado por El Economista desde el 2014, Atlas, Puebla y Veracruz son los tres equipos que más entrenadores han despedido, con un total de seis.

El banquillo de Pumas no ha sido ocupado más de un año y medio. David Patiño que ya no estará a cargo de la dirección técnica del equipo universitario, se mantuvo un año, tres meses y 24 días.

El único equipo que desde el 2014 no ha cesado a ningún entrenador y mantiene el mismo proyecto es Tigres, equipo de Ricardo Ferretti desde julio del 2010.

Patiño acumuló 50 partidos de Liga MX al frente del conjunto auriazul hasta la derrota del sábado por 1-0 ante Pachuca. Con los juegos de Liguilla incluidos, el técnico consiguió 16 victorias y sufrió mismo número de derrotas, así como 18 empates.

Pumas, con Patiño al frente, clasificó en ambos certámenes del 2018 para alcanzar los cuartos de final en el Clausura y las semifinales en el Apertura. Aunque en ambos casos fue eliminado por goleada a manos de América.

Patiño deja un equipo en el que hasta el momento todavía no llegan refuerzos.

El argentino Bruno Marioni será el nuevo técnico.

Cruz Azul vivió una victoria sin emoción positiva ante Xolos en el estadio Azteca con poca asistencia.

La lesión del nuevo refuerzo, Stephen Eustáquio, marcó el partido en el que La Máquina consiguió su primera victoria en casa.

La anotación para esta victoria fue un penalti cobrado por Elías Hernández. Cruz Azul se encontró con un penalti a favor, luego de una falta de Lajud sobre Rodríguez. El penalti iba a ser anulado por la intervención del VAR, que no vio falta

El videoarbitraje volvió a tomar juego en el segundo tiempo cuando le corrigió la plana al silbante, quien había expulsado al debutante portugués Stephen, por una dura entrada que quedó en amarilla.

La pesadilla de Eustáquio

El debut de Stephen Eustáquio con Cruz Azul fue uno de los episodios más difíciles de la carrera del centrocampista portugués.

Entró al minuto 56, en sustitución de Alvarado, y dos minutos más tarde cometió una falta que provocó que le sacaran la tarjeta roja. El resto del partido jugó limitado con una tarjeta amarilla y no pudo hacer una diferencia en el partido.

La desgracia concluyó al minuto 80. El portugués se lastimó la rodilla y tuvo que salir del terreno de juego auxiliado en camilla por el personal médico.

Cruz Azul disputó los últimos 10 minutos con un jugador menos, porque ya había utilizado todos sus cambios.

“Después de realizarse una resonancia en el hospital, se determinó que el mediocampista presenta rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. El jugador será intervenido quirúrgicamente y, después de esto, entrará en etapa de rehabilitación. El regreso a las canchas dependerá de su evolución”, informó el club en un comunicado.

El técnico Pedro Caixinha calificó como malo el partido pese a la victoria.

“Un sabor muy agridulce. Es la victoria de mi corta carrera que menos tengo la voluntad de celebrar y revisarla, no nada más fue Stephen, en este momento todo indica que pueden ser los cruzados, esta Jordan (Silva) también por la mañana, cuatro meses fuera, Adrián (Aldrete) también los estudios (por molestias en la rodilla)”, señaló.

América pierde racha de 19 partidos sin derrota

Con doblete del argentino Rogelio Funes Mori, el Monterrey acabó con la racha invicta del América al vencer 3-2. El juego se tornó controvertido por la actuación del árbitro Fernando Guerrero, que señaló dos penaltis a favor del Monterrey (el primero de ellos inexistente) y expulsó de forma polémica a cuatro jugadores, dos por bando.

Monterrey llegó a 10 puntos con el triunfo y el América, que no perdía en la Liga desde el pasado 22 de agosto, se quedó con seis unidades.

Miguel Herrera, entrenador de Las Águilas, criticó a los árbitros que no saben aprovechar el VAR

“El VAR no (es culpable); no le echemos la culpa a un artefacto que es muy bueno, que no se está usando bien es otra cosa, pero el VAR no tiene nada que ver. El VAR ayuda; la ayuda no la están aceptando ellos”, expresó. (Con información de Salvador Almeida y Alain Arenas)