Pumas y Cruz Azul abren las semifinales de ida de la Liga de Campeones de la Concacaf 2022. Uno de ellos enfrentará al vencedor de la otra llave entre los clubes de la MLS, Seattle Sounders y New York City FC, por lo que se cumplirán 18 ediciones consecutivas de este torneo en los que al menos hay un representante mexicano en la final. La última vez sin presencia de la Liga MX fue en la edición 2004, cuando todavía se llamaba Copa de Campeones de la Concacaf y el título pelearon los clubes costarricenses Alajuelense y Saprissa.

En esta ocasión toca a Pumas y Cruz Azul pelear por un boleto al Mundial de Clubes 2022, pero de 2005 a la fecha, esa es una vitrina en la que también han estado otros ocho equipos mexicanos: América, Monterrey, Pachuca, Chivas, Tigres, Toluca, Atlante y Santos Laguna; a excepción de Toluca y Santos, los demás han clasificado al máximo torneo de clubes de la FIFA por lo menos una vez, generando una expectativa diferente en la explotación de su marca.

“Participar en la Liga de Campeones de la Concacaf le da más exposición a los patrocinadores de los equipos en todo su paquete comercial: vía digital, venta de boletos, presencia y activaciones. Si le sumas que aparte de la liga local entre semana compites en el torneo de Concacaf, a la marca le conviene más, porque en el precio de patrocinio ya vienen implícitos todos los posibles torneos que se jueguen en la temporada, no representan un costo extra y, al contrario, te suman más exposición, más horas televisivas, espacio en vallas. Definitivamente a las marcas les funciona”, explica Javier Balseca, experto en marketing y patrocinios deportivos.

El especialista señala que los clubes mexicanos no reciben un ingreso extra de parte de sus patrocinadores por participar en la Concachampions, ya que ese es un torneo que viene estipulado desde el inicio de temporada en los contratos con un precio fijo. Sin embargo, apunta que sí puede haber premios o bonificaciones por llegar a instancias finales; dependiendo los clubes y las marcas, hay títulos que llegan a ameritar un premio de 50,000 pesos.

En cuanto al prize money de la Concacaf, el campeón de la Concachampions 2022 se embolsará 500,000 dólares y el subcampeón 300,000, mientras que los semifinalistas recibirán 200,000. Eso quiere decir que Pumas o Cruz Azul tienen asegurado un premio de 200,000 dólares pero que podría llegar a 500,000 cuando se dispute la final de vuelta el 5 de mayo.

Cruz Azul está a cuatro partidos de conseguir su séptimo título de Concacaf y empatar al América como los más ganadores de la Liga de Campeones de esta región. La Máquina ha llegado a tres finales en el siglo XXI pero sólo ha ganado una, la de 2014. Por su parte, Pumas busca su cuarta estrella y la primera desde 1989; en este siglo solo tienen un subcampeonato en 2005, que fue el último año en que el campeón no fue un equipo mexicano, sino el Saprissa de Costa Rica.

—¿Qué valor de marca genera el futbol mexicano con este protagonismo constante en Concachampions?

—“Necesariamente un incremento porque demuestra su liderazgo y dominio en la región, se consolida como la principal liga de la Concacaf. El valor aumenta, así como su repercusión, visibilidad, la economía, el área comercial o los acuerdos publicitarios. Esto también influye de cara a poder adquirir mejores jugadores que mejorarán la liga y seguirán con el dominio”, responde Juan Carlos Rodríguez dos Santos, asesor deportivo, analista y scout en España.

Cabe recalcar que a partir de 2018, la Concacaf decidió modificar el formato de su Liga de Campeones, dejando atrás la fase de grupos que se disputaba durante el primer semestre del año futbolístico (de agosto a diciembre). Desde hace cuatro años, la competencia inicia directamente con los octavos de final, en los que México y Estados Unidos ya tienen asegurados cuatro boletos cada uno, sumados a otros ocho representantes entre Centroamérica, Canadá y el Caribe.

De acuerdo con cifras de HR Ratings, en marzo de 2019, los cuartos de final de ida de la Liga de Campeones de la Concacaf tuvieron 927,000 espectadores entre la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, mientras que la UEFA Champions League alcanzó a 452,000. En aquella ocasión, la serie más vista en México fue la de Houston Dynamo contra Tigres; la final de ese torneo se disputó justamente entre Tigres y Rayados, siendo la primera vez que un Clásico Regio alcanzaba la etiqueta de final de un torneo internacional oficial.

“Los clubes ven a la Concachampions como negocio, lo han explotado con distintivos en sus uniformes para sacar a la venta ediciones especiales de jerseys y también están explorando cómo generar negocios digitales como los NFTs, están viendo cómo monetizar esa situación. A los clubes por supuesto que les funciona estar en la Concacaf pero sobre todo en las finales, porque eso significa venta de boletos, merchandising y un poco en cuanto a derechos de transmisión, aunque estos últimos se van directo a Concacaf y es ella quien reparte las cantidades. A cualquier equipo que llegue a estar en finales de Concacaf le conviene por donde se quiera ver”, agrega Javier Balseca.

Según cifras del New York Times, la Concacaf genera anualmente ingresos por cerca de 140 millones de dólares, una décima parte de lo que genera la FIFA (1,400 millones), pero ese tope solo se alcanza en un año en el que se disputa la Copa Oro, el máximo torneo de selecciones de la región. Cuando no se disputa la Copa de Oro, los ingresos se reducen a cerca de 25 millones de dólares, explica el diario estadounidense, por lo que la Concachampions no genera por sí sola una fuerte cantidad, como sí genera la Champions League a la UEFA.

Uno de los puntos a seguir para Concacaf, explica Javier Balseca, sería la construcción de una oficina en México para consolidar ese protagonismo que han tenido los clubes de la Liga MX durante casi dos décadas de forma consecutiva.

“La Concacaf ha sabido capitalizar muy bien su crecimiento porque tiene oficinas en Miami y Centroamérica. En México no creo que tarde en abrirla, porque lo que falta es justo explotar al mercado mexicano, que se empiecen a consumir productos de Concacaf con venta de merchandising y otras cosas, aprovechando que ya se sembró ese prestigio con 18 años de presencia de equipos mexicanos en las finales”.

El especialista en marketing deportivo también recalca que desde que México dejó de participar en torneos de la Conmebol (Copa Libertadores y Sudamericana) en 2016, toda la importancia internacional se volcó hacia las competencias con Concacaf y también las que se realizan en conjunto con la MLS, como la Leagues Cup, Campeones Cup y el recientemente creado All Star-Game.

“Esa carencia al dejar de ir a torneos sudamericanos se viene a suplir con la participación en Concacaf en cuanto a la internacionalización de los clubes. Concacaf también empieza a tener un renombre más grande porque (desde 2013) su naming right está ligado a Scotiabank, desde ahí te das cuenta que el torneo está tomando relevancia. Para Concacaf fue un balde de oxígeno totalmente cuando se salió México de los torneos sudamericanos porque tomó esa fuerza que no tenía”.

De acuerdo a datos compartidos por Scotiabank a El Economista en 2020, la Concachampions representa entre el 50 y 60% de la inversión total que tiene dicho banco en Concacaf. Su relación nació en 2013 y en abril de 2018 acordaron una renovación para llevar el naming right hasta este 2022. Actualmente, no han publicado una nueva extensión en su relación.

El asesor Juan Carlos Rodríguez dos Santos destaca que Concacaf todavía tiene mucho trabajo por hacer para adquirir mayor peso mediático, pues en Europa pasa como un torneo “intrascendente”. Por otro lado, menciona que la hegemonía de México y la MLS en las finales puede jugar como factor en contra a la consolidación comercial del torneo.

“El principal problema de Concacaf es la calidad de sus miembros, desde la introducción de un nuevo formato siempre un club mexicano ha salido campeón. Lo más grave es que además son finales nacionales: de las 13 finales, nueve han sido un duelo mexicano y en las cuatro restantes ante equipos de la MLS (Estados Unidos y Canadá). El dominio es abrumador, no existe competición y eso provoca que no haya atractivo para la llegada de inversores o anunciantes”.

kg