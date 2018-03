Abrirá plaza el hidrocálido José María Hermosillo, quien cortó la oreja de ‘Bailaor’ de Santo Tomás el pasado 11 de marzo en la segunda novillada del serial y salió a hombros de la Monumental de Insurgentes el año pasado.

El chaval, nacido en la ‘tierra de la gente buena’, se mostró sorprendido, contento y comprometido con la noticia: “¡Me cayó de sorpresa! Ir de primer espada dobla el compromiso pero no mina la ilusión y creo que va a ser una tarde de entrega y de mucha rivalidad”, comentó entusiasmado.

Y cómo no, si José María combina la universidad con sus ansias de novillero pues es el trato que hizo con sus papás y aunque le dicen que no puede hacer las dos cosas a la vez, él tiene claro lo que quiere dentro y fuera del ruedo: “Llevo así año y medio, gracias a Dios en ambas actividades me mantengo a flote y creo que si quieres algo, debes luchar por ello con todas tus fuerzas pues nada es imposible y el toreo te enseña para la vida, mientras la vida te prepara para el toreo”, aseguró.

El segundo espada es el también aguascalentense José Miguel Arellano, quien llega a su debut en la plaza mayor con sólo seis novilladas con picadores pero con buenas actuaciones en plazas de importancia como Aguascalientes y Monterrey.

Este joven tiende al toreo templado y de clase, pero sus yerros con la espada lo han privado de triunfos importantes y espera, según nos platicó, poder cambiar el curso de sus actuaciones.

“No he redondeado tardes por mis fallas con los aceros, pero estoy entrenando fuerte en el carretón y espero que no me pase lo mismo en La México. Quiero aprovechar la confianza de la empresa y ganaderos, intentar templar a los bureles, llevarlos de largo y pasármelos cerca para estar a la altura de este cartel. Soy un torero nuevo que se va a presentar y que hará todo lo que esté de mi parte para ganarme el cariño de la afición de México”, sentenció.

Como tercer espada estará el potosino Ricardo De Santiago, quien ya conoce el ruedo de la plaza mayor como novillero sin picadores, tiene en su haber el honor de ser declarado triunfador en 2016, abrió la temporada 2017 y hace su debut con picadores este domingo.

Al nacido en San Luis Potosí también le ha privado de triunfos la espada, pero no se queda en el fracaso y quiere cambiar esto: “Tuve una época buena matando los novillos, caí en un bache pero en las últimas presentaciones he estado acertado y me encuentro muy seguro”, dijo.

Ricardo ha estado de lleno en el campo bravo a manera de preparación de cara al compromiso, estuvo en labores de tienta en Xajay, Guanamé y Pepe Garfias, tiene especial interés en mantenerse bien en lo físico y piensa que será un gran festejo: “La gente va a disfrutar de una buena tarde de toros, de novilleros que quieren ser Figuras del toreo y yo trataré de concentrarme en darles eso”, finalizó.