La ceremonia de la entrega del Premio Nacional de Deportes y el Premio Nacional de Mérito Deportivo 2019 no coincidió con el tradicional 20 de noviembre y se acomodó conforme al criterio y disponibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se realizó 20 días después de ser anunciados los ganadores y una semana antes de iniciar su segundo año de gobierno.

Antes del evento, López Obrador dio su habitual conferencia matutina en ese mismo espacio, donde lo único que cambió fue la leyenda del telón de fondo y las personalidades deportistas que reunió: María del Rosario Espinosa, Samantha Terán, Iván García, Eduardo Ávila, Salvador Quirarte, Enrique Mayorga, entre otros atletas, directivos y personalidades del deporte.

Los galardonados entraron al salón para permanecer de pie frente al público unos ocho minutos. Después, llegó el presidente y los premiados tomaron su lugar en primera fila junto a los invitados.

En la ceremonia también estaban presentes la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma y el empresario Carlos Bremer.

Es la primera vez que una mujer encabeza la ceremonia del Premio Nacional de Deportes. En su función de directora general de la Conade, Ana Gabriela Guevara tomó el primer turno al micrófono. Destacó la trayectoria de la gimnasta Alexa Moreno y se limitó a mencionar a los restantes cuatro ganadores.

“Esas personas que hoy llevarán este galardón con orgullo de ser reconocidos, es claro ejemplo de que como seres humanos han superado y logrado hacer lo que muchos desearían alcanzar en su vida”, dijo Guevara.

“Alexa Moreno es una figura histórica ya para nuestro país con su inquebrantable e increíble energía y destreza, disciplinada siempre en el altísimo rigor que demanda su disciplina, la gimnasia”, comentó la funcionaria.

De acuerdo al canon, la siguiente al micrófono fue la ganadora del premio nacional del deporte Alexa Moreno, quien en su discurso agradeció a los involucrados en su formación: padres, entrenadores, amigos, compañeros y autoridades e invitó las jóvenes generaciones de atletas a “tener las fuerzas, voluntad y coraje” de alcanzar sus metas, así como a los directivos a continuar apoyando al deporte.

La gimnasta expresó su admiración por los atletas nominados y por los galardonados anteriormente, “todos ellos son un claro ejemplo de preparación, esfuerzo y preparación, la verdad es que los admiro, gracias por ser un ejemplo para nosotros los jóvenes”.

A la espera de una sorpresa o una explicación que nunca llegó, la primera entrega del premio de Andrés Manuel López Obrador no contó con una distinción a la categoría profesional, sin embargo, el añadir o excluir premios no es algo que no se haya hecho con anterioridad. El sexenio de Vicente Fox fue el primero en incluir la categoría al atleta profesional.

El presidente de la República fue el último en hablar y, como se le ha escuchado a otros mandatarios, en su discurso recordó la práctica del deporte como fomento a la salud y como práctica para alejarse de las conductas dañinas a la sociedad. También agradeció a la iniciativa privada y recalcó el apoyo del gobierno, no sólo por lo que el presupuesto establece, también mediante las medidas e instancias que se han implementado como el Instituto para devolver al pueblo lo robado, lo que se confisca a la delincuencia organizada que sirvió para entregar becas a los atletas.

Tanto Guevara como López Obrador no dejaron pasar la oportunidad de felicitar a la selección de softbol y beisbol, disciplinas de conjunto que recientemente lograron su calificación a Juegos Olímpicos.

"Todos los deportes son muy importantes y hay que apoyarlos todos, destaco lo del beisbol porque me gustó mucho el resultado", dijo López Obrador entre risas.

Al final de una ceremonia de alrededor de 25 minutos, en la que se prescindió tanto de los elementos militares, así como del tradicional video de los atletas y del discurso de los méritos de cada ganador, se entonó el himno nacional para dar por terminado el evento.

El premio consiste en un diploma, una medalla de oro, roseta y un estímulo económico de 796,005 pesos.

Respecto a cómo planean administrar su premio, César Valenzuela dijo: “Hay que ver las prioridades en la familia. Eso lo siento como una retribución a la inversión que uno hace para capacitarse, estar en los eventos. Ya veremos cómo invertimos este recurso para el mismo deporte, tengo la fortuna de contar con un gimnasio donde tenemos a algunos atletas destacados y siempre contar con algo de recursos los ayuda a apoyar el desarrollo de los mismos”.

Ganadores del Premio Nacional de Deportes 2019:

Alexa Moreno - no profesional

Diego López - deporte paralímpico

Alfonso Espinosa de los Monteros - entrenador

César Valenzuela - Juez o Árbitro

Ganadores del Premio Nacional de Mérito Deportivo 2019:

Paola Espinosa - Por actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano.

Víctor Tello - Por fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes.

