Prácticas en el GP de la CDMX: lidera Russell y complicado para Checo

El primer día que corrieron los monoplazas de los equipos de la F1 en el Gran Premio de la Ciudad de México dejó a los fans mexicanos con dos prácticas en las que Checo Pérez, quedó tercer lugar en la primera (FP1) y quinto en la segunda prueba (FP2)



“Sí, fue un día complicado, como es habitual en México con la altitud, todo está flotando, así que es bastante fácil cometer errores en estas condiciones. Entonces, en general, creo que obviamente la práctica 2 fue principalmente para Pirelli, pero en la primera, obtuvimos una buena base”.



Pérez llega a su carrera de casa en su temporada más exitosa en la F1. Ganó los Grandes Premios de Mónaco y Singapur y obtuvo otros siete podios, todos en segundo lugar, en 2022.



El Autódromo recibió el viernes a 108,961 asistentes, es decir, unas 11,000 personas más que en el 2021, en una jornada en la que los equipos lidiaron con más pruebas de neumáticos sobre un asfalto que alcanzó casi los 50 grados celsius. Directivos del Gran Premio habían anunciado que el evento sería un sold out.



George Russell colocó a Mercedes en lo más alto de la tabla de tiempos durante la segunda práctica, marcada por un fuerte accidente de Charles Leclerc. El piloto de Ferrari, el competidor más cercano de Checo Pérez en el Mundial de Pilotos chocó contra las barreras en la salida de la vuelta 7. Los daños de su monoplaza fueron significativos en la parte trasera, provocando la alerta de las banderas rojas. Habían transcurrido unos 30 minutos de la práctica y Russell ya se ubicaba como el piloto más rápido.



“Para ser honesto, tuvimos bastante mala suerte en la primera sesión de prácticas. No hice muchas vueltas, pero con pocas estuve contento con el coche. En el segundo día de pruebas, fue lo mismo en las tandas cortas, luego perdí la parte trasera al comienzo de la carrera con mucho combustible, así que tuve una cantidad limitada de vueltas, pero ese fue mi error. Confío en que no dañará nuestro fin de semana”, explicó Leclerc.



Mientras tanto, Russell, el mejor piloto ubicado, dijo que Mercedes logró uno de sus mejores viernes de la temporada, después de marcar el ritmo inicial en la pista, ya que el equipo busca triunfar por primera vez en 2022. El piloto británico abrió el camino con neumáticos blandos y explicó que su W13 está funcionando bien.



“Me gustaría pensar que definitivamente un podio es posible. Probablemente sea uno de los mejores viernes del año, si no que el mejor.”



Lewis Hamilton, que terminó en cuarta posición, se mostró optimista. El siete veces campeón del mundo viene de ganar el segundo lugar del podio en el Gran Premio de Austin.



“Me siento muy, muy bien. En general, tuve una muy buena sesión hoy. Realmente disfruté conduciendo por la pista. El auto se siente cada vez mejor a medida que trabajamos más en él y lo entendemos más”, dijo.



