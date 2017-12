“Rancho Seco es una ganadería a la que le guardo mucho cariño, hace cuatro temporadas me topé con sus astados en la plaza México y tuve la suerte de lidiar dos de ellos con clase, emotividad y mucha casta, lo que me permitió tener el triunfo más relevante que he logrado en la Monumental con el corte de tres orejas, les tengo mucha fe, creo que darán gran juego y me volverán a proporcionar la materia para expresar lo que tengo guardado en mi corazón”, dijo Fabián Barba, quien cuenta con 14 años de alternativa y será el primer espada en este cartel.

Por su parte, Antonio Romero aseveró: “Yo soy matador de toros, estoy dispuesto a lidiar lo que nos echen y creo que un triunfo con este tipo de corridas, de las llamadas duras, significa mucho. Los años de esfuerzo y aprendizaje me han dado la preparación para lidiar lo que salga por la puerta de toriles”, enfatizó el torero zacatecano, quien viene a su primer Temporada Grande pues confirmó en 2015, un jueves taurino y volvió al Coso Grande en la pasada Feria de la Cuaresma este año cuando sufrió la grave cornada del toro Caporal de Piedras Negras.

Romero aseguró que ya superó en lo anímico y mental ese asunto de la cornada, que trabaja intensamente en este festejo por lo que significa para él pues tiene un sabor especial ya que Rancho seco está ligado familiarmente a Piedras Negras y de alguna manera el torero zacatecano quiere retribuir el apoyo que le han dado los ganaderos tras el percance sufrido.

El hidrocálido, Fabián Barba, agregó que “Las tardes en que te ves anunciado son consecuencia de tus anteriores actuaciones, se da a base de triunfos conseguidos y así ha sido mi carrera, buscó un hueco en la fiesta labrando mí propio camino, en lucha constante a lo largo de mi trayectoria y hoy esto se ve reflejado con esta oportunidad en la que puedo expresar mi tauromaquia”, sentenció.

Romero reapareció tras el percance el pasado 16 de septiembre, ha lidiado seis corridas y un festival a esta fecha y a manera de preparación ha matado toros a puerta cerrada y realizó esta semana labores de tienta en Boquilla del Carmen, Piedras negras, Rancho Seco y el Rancho La Escondida para luego trasladarse a la ciudad de México, pasar allí la Nochebuena y en sus propias palabras: “Recibir el mejor regalo de Navidad que soñé: “Mí presentación en una Temporada Grande en la Plaza México”, finalizó.

La rivalidad estará a la orden del día, los tres toreros tienen hambre de triunfo, van por la consolidación en sus respectivas carreras y tienen los arrestos necesarios para pelear las palmas hasta la misma muerte, es por eso que los aficionados ya se frotan las manos para disfrutar de este cartel para aficionados entendidos.