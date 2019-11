Menos de la mitad de los líderes de la industria deportiva implementa estrategias concretas de innovación, pese a que reconocen la importancia de la transformación tecnológica.

Esta conclusión es resultado de la PricewaterhouseCoopers (PwC) Sports Survey 2019, estudio que señala que las propiedades deportivas tienen que encontrar la combinación justa de infraestructura, procesos y gente para mantenerse relevantes en una industria disruptiva y de una competitividad creciente.

Según la encuesta, 94% de los participantes considera importante la transformación e innovación, pero sólo 47% cuenta con una base para el cambio.

David Dellea, jefe de asesoría de negocios deportivos de PwC, dice que “un gran número de poseedores de derechos, y en particular las federaciones deportivas, está en la necesidad de transformar la manera de hacer negocio”.

La encuesta también señala que la mayoría de los encuestados aún no estaban viendo un retorno positivo de su inversión para las soluciones over the top (OTT), y 45% respondió que sus resultados están por debajo de las expectativas.

De la muestra, 4.2% piensa que han excedido las expectativas relacionadas con la inversión OTT y un tercio las ve dentro de lo esperado.

Entre los principales desafíos, 75% menciona la creación de suficiente contenido para generar un interés a largo plazo del usuario y mantener un servicio de alta calidad.

“Las federaciones deportivas deben reflexionar cuidadosamente si los ingresos futuros de OTT se equilibrarán con los ingresos reducidos de los medios tradicionales debido a la reducción de exclusividad, así como los costos para desarrollar, mantener y ejecutar una solución OTT con el mismo estándar de calidad”, expuso Stefan Kürten, el director ejecutivo de Eurovisión Sport.