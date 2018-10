El inglés Eddie Pepperell ganó el Masters Británico, perteneciente al circuito europeo de golf (EPGA), justo antes de que las lluvias torrenciales convirtieran en impracticable el recorrido del campo Walton Heath.

“Es brillante. Dije que no sabía cómo me sentía siendo de los primeros lugares de este evento, pero ahora que lo he ganado, se siente especial”, dijo el ganador.

Pepperell, de 28 años, ganador del Catar Masters en febrero, terminó con dos golpes de ventaja sobre el sueco Alexander Björk y cuatro con el australiano Lucas Herbert y otro inglés, Jordan Smith.

“Las multitudes son geniales, he tenido un gran apoyo local en torno a un hermoso campo de golf, uno en el que he jugado mucho como junior y amateur, así que venir y ganar este evento es realmente especial”, añadió.

Justin Rose, anfitrión del torneo, miembro del equipo europeo de Ryder Cup y efímero número uno mundial a comienzos de septiembre, terminó en el octavo puesto.

“Fue un día duro con las condiciones. No hice el swing bien desde el principio y fue muy difícil encontrarlo. Fue una rutina absoluta durante cuatro o cinco horas. Sólo muestra lo importante que es construir el liderato potencial cuando las cosas van bien”, finalizó.