Los pacientes recuperados de Covid-19 pueden presentar problemas posteriores tras el alta médica. Estas consecuencias se originarían por la gravedad de la enfermedad o por la falta de atención hospitalaria adecuada por la tensión que existe en las clínicas en estos momentos.

Los males posteriores pueden verse en el funcionamiento de los pulmones, riñones, hígado, corazón, cerebro, entre otros órganos. Son riesgos que atañen a cualquier persona, pero cobran una relevancia particular en los atletas, ya que pueden sufrir complicaciones tracto respiratorias y en la capacidad aeróbica, de acuerdo con el estudio Coronavirus Disease 2019 (Covid-19): Considerations for the Competitive Athlete, publicado en Sports Health.

En el deporte mexicano hay algunos casos confirmados, como la pentatleta Mariana Arceo, la exjudoca Vanessa Zambotti y el entrenador de la selección varonil de voleibol que disputó los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016, Jorge Azair (dado de alta el 7 de mayo, según publicó en Facebook).

El primer caso fue Mariana Arceo, quien regresó de Barcelona el 15 de marzo y de inmediato tuvo que ser hospitalizada por los síntomas que presentaba.

“Llegué a la gravedad de una neumonía, en su momento me iban a entubar, si me entubaban seguramente mi vida deportiva no iba a ser la misma porque tiene secuelas para los pulmones. En mi caso no tuve secuelas porque tuve un tratamiento de aproximadamente un mes de rehabilitación para el pulmón, tuve que dormir un mes con oxígeno después de ser dada de alta. Esos detallitos me ayudaron a que en los últimos estudios ya no tuviera secuelas. Tengo que seguir cuidándome para no volver a contagiarme”, comparte la actual campeona panamericana y con boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

Arceo siempre tuvo el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante el proceso de recuperación. Primero fue internada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y después trasladada a un hospital privado como parte de su seguro médico de deportista. Tras 15 días de hospitalización, guardó 30 más de reposo. A finales de abril se realizó una tercera prueba de Covid y resultó negativa; desde el 1 de mayo empezó su preparación, que cambiará por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos para 2021.

“Los deportistas estamos preparados para todo, siempre nos adaptamos a cualquier situación. Todos tuvimos que tomarnos unos días para recuperarnos emocionalmente de esta noticia porque nunca se habían pospuestos los Juegos Olímpicos por una situación así; es un golpe fuerte para todos porque ya íbamos a la mitad de la preparación. Sé que muchos deportistas lo van a superar, pero sé que muchos otros no van a poder superar un golpe como este, así que les deseo muchísimo ánimo”, agrega Arceo.

Un caso menos grave es el de Vanessa Zambotti, judoca cuatro veces olímpica y campeona panamericana, pero aún sigue como un caso positivo. La chihuahuense comenzó con dolores de garganta y cabeza el 9 de abril, no requirió de hospitalización, pero el pasado 5 de mayo resultó positiva en su última prueba.

“La recuperación ha sido larga porque todavía no estoy al 100%, estoy esperando otro examen, yo creo que a final de la semana próxima. No me he sentido mal, tengo como 16 días sin síntomas y ha sido la recuperación en mi casa, no fui al hospital. Fue difícil entre el día cinco y ocho, fueron los peores días, con mucha temperatura de 39 grados, dolores en todo el cuerpo. El último síntoma se fue como a los 12 días. Me siento bien, pero todavía falta que me haga otra prueba porque estoy asintomática, pero estoy con el virus. Tengo 20 días encerrada en mi habitación”, expone Zambotti.

Vanessa no ha recibido apoyo de las instituciones deportivas durante este proceso y reconoce que no lo ha necesitado. “Solamente el Comité Olímpico (Mexicano), Carlos Padilla (presidente), que estaba preocupado. La verdad, yo no necesito nada ni de la Conade ni de ninguna institución en este momento”.

“De puros exámenes llevo (gastados) 9,000 pesos, en total (medicamentos, sueros, aparatos) unos 16,000 pesos. El gobierno dos veces me ha marcado, porque hablé a la línea Covid y no han atendido mi caso, yo sé que tienen muchos, pero yo no he necesitado nada del gobierno”.

Sobre las posibles repercusiones de salud que podría sufrir por ser paciente de Covid-19, agrega que debe realizarse estudios para confirmar que está bien, ya que la ausencia de síntomas no garantiza su bienestar.

Zambotti trabaja como directora de medios de la Confederación Panamericana de Judo y como promotora en la empresa International Sports & Health.

