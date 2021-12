La temporada de la NFL está llegando a sus fases definitivas y por ello este fin de semana podrían decretarse los primeros boletos para playoffs a través de tres escuadras que han mostrado de los rendimientos más estables: Arizona Cardinals (10-2), Green Bay Packers (9-3) y Tampa Bay Buccaneers (9-3).

Las tres escuadras, que pertenecen a la Conferencia Nacional, podrían decretar su pase a la postemporada si concretan victorias ante Los Ángeles Rams, Chicago Bears y Buffalo Bills, respectivamente. Cabe recalcar que los tres jugarán de locales durante este fin de semana en la semana 14.

“El mayor reto siempre es el aspecto emocional. Cuando perdemos, es deprimente. Cuando ganamos, es un alivio. No es felicidad o alegría, es alivio, porque cuando ganas, a veces eso no es suficiente porque esperas la perfección y cuando no es así de perfecto, una parte de ti se siente mal por eso”, reflexionó Tom Brady, quarterback de los Buccaneers, en la conferencia previa al duelo contra los Bills, que podría ser clave como un primer paso en la búsqueda del bicampeonato.

Aunque los tres pueden acceder a playoffs, destaca que Green Bay y Tampa Bay podrían hacerlo como campeones divisionales en la NFC Norte y Sur. Los Packers necesitan combinar una victoria ante Bears con una derrota o empate de los Vikings ante Steelers; de igual forma, el conjunto de Aaron Rodgers podría asegurar la postemporada sin el título de división si mezcla su triunfo a una derrota de los Saints, 49ers y Rams.

Al respecto, Rodgers se muestra sólido para el cierre de temporada de la NFL, donde por primera vez los equipos jugarán 17 partidos: “No me voy a perder ningún juego. Obviamente he jugado con lesiones mucho más graves, en diferentes partes de mi cuerpo y aunque es un dedo meñique pequeño, definitivamente es doloroso y crea algunos problemas, pero no me voy a perder ningún partido por eso”, ha dicho el veterano quarterback de 38 años respecto a la molestia que le aqueja en el pie.

Por su parte, Tampa Bay podría coronarse campeón divisional si además de su victoria el domingo ante unos alicaídos Bills se combina con derrotas o empates de Saints y Panthers. De no ganar el título de división, aún podrían avanzar si pierden también los Vikings, 49ers y Washington.

A Arizona le basta incluso un empate el lunes contra los Rams para asegurar su pase, pero si pierde tendría otras posibilidades dependiendo de eventuales derrotas para Vikings, 49ers, Saints, Panthers y hasta los Falcons; la lucha por el título divisional no se define esta semana pero sí podría dar un paso importante al enfrentar al segundo mejor sembrado de la NFC Oeste, los Rams.

Cabe recalcar que Arizona, Green Bay y Tampa Bay son los que mejor promedio tienen en la temporada, siendo los únicos, junto a los Patriots, que tienen nueve o más victorias. En cuanto al porcentaje, los Cardinals son los mejores con un .833, mientras que los Packers y los Buccaneers tienen .750; atrás viene Nueva Inglaterra con .692 debido a que tiene cuatro derrotas, pero, aún así, es el mejor de la Conferencia Americana.

En contraste, hasta antes de la semana 14 solamente los Texans ya no tienen posibilidades matemáticas de acceder a los playoffs, con un récord de 2-10. Su eliminación se dio desde el domingo pasado al ser apaleados 31-0 por los Colts, y aunque no tienen el peor récord de la temporada, pues están empatados con los Jaguars y debajo están los Lions con un 1-10.

La última vez que los Cardinals clasificaron a los playoffs fue en 2015, mientras que los Packers han estado presentes en dos de las últimas cuatro y los Buccaneers rompieron una racha de 13 años de ausencia en 2020, justo cuando ganaron su segundo Super Bowl.