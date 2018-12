Se acerca la noche en Ciudad Universitaria, varios aficionados vestidos con playera de Pumas caminan rumbo al Estadio Olímpico ilusionados de ver a su equipo en otra semifinal contra uno de sus más odiados rivales, el América.

El clásico canto de Goya no deja de escucharse en distintos puntos del estadio; a pesar de ser un partido considerado de alto riesgo por la Liga MX, el ambiente se percibe tranquilo, las principales porras del equipo universitario llegaron por diferentes camiones al estadio, lo que involucró que no se generaran alborotos.

Los cuerpos de seguridad sustituyeron los cascos por gorras y se despidieron de los escudos a causa del cambio de administración.

La nueva jefa de gobierno Claudia Sheinbaum decidió desaparecer los cuerpos de granaderos con la finalidad de erradicar la opresión al pueblo, situación que la psicóloga Claudia Rivas considera un movimiento inteligente a causa del peso histórico que han involucrado estos cuerpos de seguridad.

“Claudia es muy inteligente en el momento de cambiar esta figura, generando cuerpos policiacos actualizados, que no tengan el resentimiento social que viene desde generaciones previas”.

Aunque los encargados de llevar a cabo las órdenes no entienden de cuartas transformaciones o que el gobierno quite privilegios, porque dentro de la escala de privilegios, ellos consideran que siempre han estado en los últimos lugares.

“La situación está igual que siempre, nada más hay cambio de administración y nos mencionan que nos tenemos que preparar más, pero con los mismos sueldos, ¿así cómo?” comenta un policía, quien presume su pulsera de la UNAM para demostrar que estudió en la institución y presumir con orgullo su preparación académica, pero a la vez refleja su hartazgo, “siempre es lo mismo, por eso mejor unos se van a la chingada, ahora sólo nos cambiarán el nombre y la vestimenta, pero somos los mismos, para este tipo de partidos somos la espina dorsal, es imposible que desaparezcan los granaderos”.

Por otra parte, con un todo desenfadado, otro guardia sostiene sus frituras de harina y mientras alburea con sus compañeros cuenta “todo es igual, nosotros somos granaderos y siempre los seremos, aunque nos tiren de ojetes, nuestra chamba es no permitir que las porras de los diferentes equipos se junten y siempre será lo mismo”, situación que tras varios años de servicio, parece ya no preocuparle o tal vez no es consciente del número de aficionados que le tocan cuidar por a cada elemento de seguridad.

Los boletos se agotaron, se logró contar con un aforo de 72,000 espectadores y el operativo contó con 4,300 elementos de todos los sectores, cada guardia es responsable de 59 personas. Este domingo, en el juego en el estadio Azteca, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina indicó que elementos de la Policía Auxiliar resguardaron las diversas entradas del inmueble deportivo.