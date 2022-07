La temporada de Ons Jabeur sigue marcando un hito que resuena a nivel mundial. Esta vez, la tenista tunecina venció a la checa Marie Bouzkova por parciales de 3-6, 6-1, 6-1 para avanzar a las semifinales de Wimbledon 2022 y convertirse así en la primera originaria del norte de África en instalarse dentro de las mejores cuatro jugadoras de un Grand Slam.

Apenas en mayo de este mismo año se había convertido en la primera tenista africana en alcanzar una final de un torneo Masters 1000, el cual logró en Madrid, donde finalmente se quedó con la victoria. También durante el primer semestre de 2022 logró ser la primera tenista originaria del norte de África en meterse al Top 3 del ranking mundial de la WTA.

Su año continúa con ritmo victorioso y esta vez la historia se contó a través de una remontada contra Bouzkova, continuando con el potencial que le dejaron las victorias pasadas frente a otras contendientes como Elise Mertens y Diane Parry sobre el césped británico.

“Todo esto significa mucho para mí. Llevaba mucho tiempo queriendo llegar a esta ronda (semifinales). Los cuartos de final me han sido muy complicados en varias ocasiones. Estuve hablando un poco con Hicham Arazi (ex tenista originario de Marruecos) y me dijo que los árabes siempre pierden en los cuartos de final, que estaba harto y que, por favor, rompiese esa racha”, contó Jabeur tras la victoria ante Bouzkova.

El camino hacia el título parece fortalecido para Ons Jabeur luego de la eliminación prematura de la principal candidata, la polaca Iga Swiatek, pero también porque la tunecina se ha encargado de establecerse como una garantía de triunfo sobre la plataforma de hierba.

Actualmente con el ranking número 2 del mundo en sus espaldas, Jabeur mantiene una racha de 10 victorias sobre césped en este verano, incluyendo el título del Abierto de Berlín el pasado 19 de junio. En ese camino ha vencido a jugadoras como Coco Gauff, Belinda Bencic, Karolina Muchova y la más reciente, Marie Bouzkova.

“Estoy muy feliz, espero que mi camino continúe. El de hoy fue un partido muy duro, pero estoy contenta con jugar mejor tanto en el segundo como en el tercer set. Jugué bastante bien desde el inicio del segundo, sobre todo tras tener una rotura a favor pronto, lo que me ayudó a recuperar confianza. Sabía que enfrentarme a Marie no iba a ser fácil”.

A nivel continental, Jabeur no está sola en los libros de historia, ya que es la segunda africana en conseguir el pase a las semifinales de Wimbledon, después de que la sudafricana Yvonne Vermaak lo lograra en 1983. Sin embargo, para la tunecina es un sabor más que especial porque el año pasado fue eliminada en la ronda de cuartos de final del major británico.

Al ser la primera vez que Jabeur clasifica a las semifinales de un Grand Slam, su entusiasmo sigue creciendo y espera revalidarlo en el duelo del jueves frente a la alemana Tatjana Maria. A nivel de ranking de la WTA, la distancia entre ambas es enorme, pues mientras la africana es la número 2 del mundo, la europea ocupa el sitio 103.

“Tatjana ha tenido un cuadro durísimo, ganándole a (Jelena) Ostapenko o (Maria) Sakkari. Sabía que podía hacerlo genial en hierba. Va a ser difícil jugar contra ella. Hace poco estaba bromeando con Charlotte (la hija de Maria) y la estaba intentando convencer para que me apoyase en semifinales. Son muy simpáticos, y me alegro mucho que ella tenga lo que se merece”.

Durante 2022, Ons Jabeur ha tenido la mejor temporada de su historia al alcanzar cuatro finales: el WTA 500 de Charleston en abril (que perdió ante Belinda Bencic), el Masters 1000 de Madrid (que ganó ante Jessica Pegula) y el Masters 1000 de Roma (que perdió ante Iga Swiatek) en mayo, así como el WTA 500 de Berlín en junio (donde cobró venganza ante Bencic).

Es por eso que la remontada contra Bouzkova para continuar con vida en Wimbledon la dejó satisfecha, aunque reconoce que no fue fácil: “A veces puede ser complicado a nivel mental, sobre todo cuando te enfrentas a alguien que no te lo pone fácil en el segundo set. Sin embargo, creo que cuando juegas muchos partidos aprendes a mejorar conforme pasa el tiempo, a no darte por vencido, y eso me ha ayudado personalmente en el segundo y el tercer set”.