La relación entre Gerardo Martino y los aficionados mexicanos está quebrada y ni siquiera la virtual clasificación del Tri al Mundial de Qatar 2022 ha sido capaz de enderezarla. Una de las razones de mayor peso es la baja productividad ofensiva durante las presentes eliminatorias, que se refleja con apenas dos goles a balón parado en los últimos 360 minutos, una situación que ha puesto bajo una intensa crítica no solo a Martino, sino también a atacantes que, otrora, solían recibir el afecto del público, como Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Jesús Manuel Corona.

México enfrentará a El Salvador en la última jornada de eliminatorias para Qatar 2022 y le basta un empate para amarrar su pase directo, eludiendo el repechaje intercontinental contra el campeón de Oceanía. El Tri tiene la tarea de convencer a su público en su último partido oficial antes del Mundial, pues a excepción de la victoria del 10 de octubre por 3-0 sobre Honduras, todos sus partidos del Octagonal en el estadio Azteca no han sido por más de un gol de diferencia, lo que causó molestias en el graderío contra rivales de menor peso, en el papel, como Jamaica y Panamá.

“Con esto, lo que se marca fundamentalmente, en un proceso que lleva casi 40 meses, es que no hemos sido constantes en el rendimiento del equipo en general. Durante gran parte del proceso hemos recibido muchos goles y ahora tenemos una eliminatoria donde solo nos han hecho ocho goles, es cierto que a la par de la falta de gol hemos logrado una seguridad defensiva importante, pero creo que se trata de ser un equipo mucho más equilibrado, que la falta de contundencia actual no se prolongue y podamos recuperar el ritmo de goles que tuvimos durante un largo tiempo, sobre todo en el primer año y medio (de su gestión)”, mencionó Gerardo Martino en conferencia previa al duelo contra El Salvador.

De acuerdo con cifras del sitio especializado en data, Statiskicks, el tridente ofensivo mexicano titular en las presentes eliminatorias, conformado por Raúl Jiménez, Hirving Lozano y ‘Tecatito’ Corona, ha tenido 57 remates en 13 de las 14 jornadas, pero su tasa de conversión ha sido de apenas el 7%. Por el contrario, la ofensiva de Estados Unidos tiene una efectividad del 24% y la de Canadá del 27%.

Durante la eliminatoria a Qatar, el trío de Jiménez, Lozano y Corona acumula cuatro goles y cinco asistencias; en contraste, solo los dos centros delanteros titulares de Canadá, Jonathan David y Cyle Larin, suman 22 goles y siete asistencias, aunque hay que recalcar que Canadá jugó cinco partidos más antes de entrar al Octagonal Final.

Por parte de Estados Unidos, que al igual que México solo ha jugado el Octagonal, su tridente más goleador es el que forman Christian Pulisic, Ricardo Pepi y Brenden Aaronson, quienes suman 10 goles y cuatro asistencias, incluso con Pulisic luciéndose con un hat-trick en la penúltima jornada eliminatoria contra Panamá.

“Nosotros siempre decimos que la confianza de los futbolistas viene en gran parte de la confianza que traen de sus clubes y, en este sentido, los muchachos van en franca evolución. Podemos trabajar la definición, claro que sí, pero tenemos una serie de cuestiones que nos pasan en los últimos 25 metros que no solamente tienen que ver con eso: es el desmarque, la tranquilidad, el último pase, porque no son tantas las situaciones de gol que desperdiciamos pero sí es mucha la cantidad de últimos pases donde no elegimos bien o no acertamos en la habilitación o recepción. Es un cúmulo de cosas, no se trata solo de la cuestión de meter la pelota dentro del arco”, analizó Martino respecto a la falta de gol en el Octagonal, sobre todo jugando de local.

Mientras el canadiense Cyle Larin se ubica como el máximo goleador de Concacaf en la eliminatoria a Qatar con 13 tantos, en la selección mexicana la cifra máxima es de dos goles para Raúl Jiménez, Alexis Vega y Henry Martín; después hay nueve jugadores empatados con un gol, incluyendo a 'Tecatito’ Corona, Hirving Lozano y Rogelio Funes Mori.

Pero para el seleccionador mexicano, la solución a esa ineficacia ofensiva podría venir a partir del duelo contra El Salvador, en el que se aseguraría el pase al Mundial y, consecuentemente, visualiza una relajación de los jugadores, importante para los siete meses que quedarán como preparación previo al inicio de Qatar 2022.

“Indudablemente que cuando un equipo tiene una baja en el rendimiento y además se está jugando cosas muy importantes, como el pase a un Mundial, se corre el riesgo de enamorarnos mucho de los resultados y dejar en un segundo plano el rendimiento (...) Tratándose de una eliminatoria, esa necesidad de resultados nos está haciendo perder un poco la necesidad de volver a reencontrarnos con nuestro mejor futbol. Creo que la clasificación definitiva nos va a permitir jugar un poco mejor, recuperar el rendimiento y la forma de juego que el equipo supo tener y eso seguramente será muy beneficioso de cara al futuro”.

Aunque las individualidades ofensivas han quedado a deber, las cifras de México no están tan distantes de las obtenidas en todas las eliminatorias desde que se juega el formato Hexagonal u Octagonal en Concacaf. Hasta la penúltima jornada hacia Qatar 2022, el Tri tiene 15 goles a favor, mientras que rumbo a Rusia 2018 cerró con 16, aclarando que en ese proceso solo se jugaron 10 partidos.

La peor cifra ofensiva se registró rumbo a Brasil 2014 con solo siete goles a favor y nueve en contra, mientras que el mejor balance fue rumbo a Francia 1998 con 23 y siete, respectivamente. En cuanto a máximos goleadores mexicanos, el récord lo tiene Jared Borgetti con 14 en el proceso a Alemania 2006, seguido de Carlos Hermosillo con 11 para Francia 1998 y el más reciente es Oribe Peralta con 10 rumbo a Brasil 2014.

En ese sentido, Gerardo Martino confía en que el último semestre previo al Mundial, cuando comience la temporada futbolística 2022-23 en el verano, permitirá a sus atacantes retomar la confianza y los goles, con la tarea de elevar su rendimiento en la justa catarí.

“Tanto Raúl (Jiménez) como Hirving (Lozano) tuvieron un último tiempo muy complicado con dos lesiones bastante anormales para lo que es el futbol de hoy, con una compleja evolución y sobre todo con mucho tiempo alejados de las canchas. Eso indudablemente tiene un costo, entonces en la medida que ellos puedan tener continuidad y terminar sanos el año futbolístico (2021-22), hacer una buena pretemporada y reinsentarse en el comienzo de la próxima temporada con total normalidad, seguramente volveremos a encontrar en el segundo semestre la mejor versión de ellos para ofrecerle tanto a sus clubes como a la selección”.

Si México consigue mínimo el empate ante El Salvador logrará su octava clasificación consecutiva a una Copa del Mundo, pues no se ausenta desde Estados Unidos 1994. Esa es la sexta racha activa más larga en cuanto a clasificaciones a Mundiales, solo superada por Corea del Sur, cuya última ausencia fue en España 1982; España, en Alemania 1974; Argentina, en México 1970; Alemania, en Brasil 1950; y Brasil, que ha clasificado a todas las ediciones.

