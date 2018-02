Acapulco, Gro. Rafael Nadal cumplió en Acapulco 16 años al hilo de lesionarse desde 2003. El mejor sembrado del torneo en México y segundo a nivel mundial anunció que no jugaría el martes su primer partido del torneo, por una lesión en la rodilla derecha. Con un rostro serio, sentado y con las manos juntas dijo: "No soy una máquina, soy una persona y es un momento complicado".

El tenista español comenzó una racha de lesiones en el 2003, primer año en el que sufrió una fisura del codo que le impidió jugar el torneo de Roland Garros. El año pasado, una carga de estrés en el tendón rotuliano de la rodilla derecha le obligó a retirarse en los octavos de final del Masters 1000 de París y este año se retiró del Abierto de Australia.

"Desgraciadamente, ayer en el último entrenamiento noté un pinchazo en la misma zona de la lesión en el Abierto de Australia. Hoy por la mañana me hicieron la resonancia, no se pudo decir específicamente lo que es aún. Sabemos que está en una línea similar de lo que pasó en el Abierto de Australia y que es una situación menos grave, pero hay líquido, y hasta que no se baje un poquito no podremos seguir con las pruebas pertinentes y no me podrán diagnosticar. Los médicos me han dicho que es imposible jugar y me duele. Si juego, hay un riesgo importante que pudiera aumentar la lesión".

Nadal llegó a Cozumel el viernes pasado para prepararse, pero este martes no apareció enlistado en los entrenamientos. Durante sus días en Acapulco, logró entrenar en la Cancha 1 el lunes pasado junto a su entrenador Carlos Moyá.

"Se habían hecho todos los pasos adecuados para llegar bien preparado al torneo que era mi objetivo y mi ilusión. Me siento cómodo con los aficionados del torneo y podría quedarme, pero debo entender que tengo una vida qué seguir. Haré lo que mi corazón me diga lo que debo hacer, que al final soy un profesional del tenis, mi cariño por el torneo no necesito demostrarlo. Voy a atender a la gente de que deba, tengo un equipo que cuida esas cosas. Mi obligación es con el torneo, los sponsors, los seguidores, pero en todos lados no puedo estar, es para mi es un momento complicado".

La siguiente competencia del español sería Indian Wells, torneo que ha ganado en tres ocasiones en singles.

"No es un momento de tomar decisiones drásticas en el calendario, hay que estar aquí para entender cual es el siguiente paso para tener la tranquilidad de que hago las cosas correctamente, al día de hoy mi objetivo es saber el alcance de la lesión".

Acompañado del Director del Abierto Mexicano de Tenis, Raúl Zurutuza, Nadal felicitó al torneo por tener "uno de los mejores cuadros de su historia".

"No tengo ninguna posible elección, que quede claro que me retiro principalmente por mi. Siempre me gusta intentar hasta el último momento. Yo soy el más afectado, segundo por el torneo y tercero por los aficionados", finalizó.