Dos semanas después de estrenar en Azerbaiyán su cuenta de victorias en el 2018, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) volvió a imponerse en el Gran Premio de España y se afianza al frente de la clasificación del Mundial de Fórmula 1.

Tras tres primeras carreras frustrantes para el actual campeón del mundo y su victoria sorpresa en Azerbaiyán, que le permitió hacerse con el liderato del mundial, Hamilton aventaja ahora en el campeonato a su principal rival por el título, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) en 17 puntos.

Su compañero finlandés Valtteri Bottas y el holandés Max Verstappen (Red Bull) fueron segundo y tercero, mientras que Vettel sólo pudo ser cuarto, tras una mala elección estratégica de su equipo.

“Hoy sentí la sinergia (con el coche), lo que me faltaba desde el comienzo del año”, dijo Hamilton, refiriéndose a Ferrari y Red Bull. “Espero que este triunfo suponga un antes y un después en la temporada”, aventuró el cuatro veces campeón del mundo, cuyo dominio se extendió a la calificación del sábado, al conseguir en Barcelona su segunda ‘pole’ de la temporada.

“Carrera tras carrera creo que entendemos cada vez mejor cómo funcionan los neumáticos y el monoplaza, pero todo puede cambiar en un Gran Premio”, añadió prudente.

Vettel puede dar fe de ello. Después de imponerse en las dos primeras carreras del año (Australia y Bahrein), suma tres carreras consecutivas fuera del podio.

Vettel fue víctima de la mala estrategia de Ferrari. Después de haber alcanzado la segunda plaza de Bottas en la primera curva, su segunda parada en boxes en la 42ª vuelta, bajo el régimen de coche de seguridad virtual, le hizo perder dos posiciones.

“Permanecer en la pista no era una opción. No podíamos acabar con los mismos neumáticos”, explicó Vettel, que no escondió su deseo de reencontrarse con los neumáticos ‘normales’ en lugar de la versión ligeramente modificada utilizada este fin de semana en Barcelona.

Mala jornada para Ferrari

Vettel ni siquiera pudo superar a Verstappen, que tuvo que acabar la carrera con el alerón delantero dañado después de un contacto con un Williams doblado.

El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), el danés Kevin Magnussen (Haas), los españoles Carlos Sainz Jr (Renault) y Fernando Alonso (McLaren), el mexicano Sergio Pérez (Force India) y el monegasco Charles Leclerc (Sauber) completaron el top 10. El mexicano Pérez, con este resultado, logró sumar dos puntos más para él y su escudería.

Kimi Raïkkonnen (Ferrari), por su parte, abandonó en la vuelta 25ª, después de una pérdida súbita de potencia, cuando podía aspirar al podio. El finlandés ya había cambiado de motor el viernes y el sábado por una avería.

Ferrari, además, perdió el liderato del Mundial de constructores, quedando ahora a 27 puntos de Mercedes.

La carrera fue neutralizada entre la primera y la sexta vuelta, tras un trompo en la tercera curva del francés Romain Grosjean (Haas), que tocó al alemán Nico Hülkenberg (Renault) y al también francés Pierre Gasly (Toro Rosso). Los tres tuvieron que abandonar.