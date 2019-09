“Siento que llevo haciendo lo mismo durante mucho tiempo y mi cabeza no puede soportarlo más. Veo que sigo haciendo la misma rutina, ejecución, estrategia, todo. Y aún así, mi mente no está inspirada”, expresó Stefano Tsitsipas, luego de la eliminación en primera ronda del US Open 2019.

“Esta situación me está pasando factura. Si soy honesto con ustedes, no tengo ganas de tomar una raqueta en los próximos días. No tengo ganas de jugar tenis ”, comentó Alexander Zverev, en su derrota en el Masters de Roma.

“Juego suficiente tenis durante todo el año, estoy harto cada vez que vuelvo a casa a final de temporada”, declaró Nick Kyrgios, previo al comienzo del Australian Open 2019.

Se ha convertido en una práctica recurrente que después de derrotas relevantes entre los tenistas conocidos como Next Gen, brinden declaraciones de hartazgo sobre su situación.

Una coincidencia entre estos tenistas es haber nacido entre los años 1990 y 2000, en una generación conocida como millennials, la primera considerada como nativos digitales, hecho que ha involucrado normalizar el acceso inmediato a Internet.

Idoia de Paz, responsable del departamento de consultoría de Deloitte, mediante un artículo sobre los millennials expresa que el afán de reconocimiento es más visible en que los jóvenes lo reclamen en tiempo real, porque están acostumbrados a tener feedback constante y a la comunicación inmediata.

De esta generación de tenistas, entre los más destacados están: Dominic Thiem (25 años), número cuatro del mundo con un título de Masters 1,000 de Indian Wells; Daniil Medvédev (23) quinto lugar del ranking y reciente ganador del Masters 1,000 de Cincinnati; Alexander Zverev (22) sexto en el ranking con tres títulos de Masters 1,000 y un ATP Finals; Stefano Tsitsipas (21) número ocho del mundo con sólo tres trofeos en su carrera, entre otros.

A pesar de irrumpir en el circuito tenístico, no han logrado abatir a Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray; quienes junto a Marin Cilic, Stan Wawrinka y Juan Martín del Potro, desde el 2005 han acaparado todos los títulos de Grand Slams.

“Definitivamente rayar una línea comparativa de los Next Gen con los cuatro fantásticos es algo que viene desde afuera, no desde adentro. Es cierto que ellos sienten la presión porque el comentario general es: ¿quiénes van a ser el remplazo de los cuatro grandes?

A mi manera de ver las cosas, ellos están asumiendo un rol que todavía no les toca, tienen que empezar individualmente en mejorar tanto deportiva como mentalmente porque se les puede escapar de las manos y es un talento que se puede perder”, expresa a El Economista, Luis Alfredo Álvarez, periodista de ESPN especializado en tenis.

La psicóloga Claudia Rivas manifestó a este diario que la generación millennial se ha visto perjudicada por el entorno en el que han crecido, al encontrar atletas de distintos deportes con poca tolerancia a la frustración y acostumbrados a la cultura de lo inmediato.

A causa de ello, entrenadores, psicólogos y personas que trabajan en el ámbito han encontrado un reto importante. En su opinión una de las soluciones es enfocar a los deportistas a la cultura del esfuerzo.

Una muestra de la poca paciencia de los tenistas ha sido que varios de la Next Gen han logrado títulos de Masters 1,000 en los que han enfrentado a Federer, Djokovic y Nadal; sin embargo, los Grand Slams, donde no han tenido éxito, el esquema de juego es a cinco sets, no a tres parciales como en los Masters. Al encontrar partidos que se alargan, los jóvenes tenistas tienden a perder la brújula y cometer una mayor cantidad de errores en sus enfrentamientos.

En el US Open 2019, hay dos tenistas menores de 25 años semifinalistas: el ruso de 23 años, Daniil Medvedev, que enfrentará en la semifinal a Grigor Dimitrov mañana, y el italiano Matteo Berrettini, también de 23 años, que está en la misma llave que Rafael Nadal.