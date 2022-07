El poder de Rafael Nadal rompiendo las rondas definitivas de los Grand Slams se mantiene vigente y Wimbledon 2022 no es la excepción. El español logró superar en tres sets (6-4, 6-2, 7-6) al neerlandés Botic van de Zandschulp para avanzar a los cuartos de final del torneo de hierba, consolidándose una vez más como uno de los ocho candidatos al título y reafirmando que su nivel no está en tela de juicio a pesar de su veteranía.

Gracias a esta victoria en los octavos de final de Wimbledon, Nadal acumula ya cinco años de presencias consecutivas al menos hasta la ronda de cuartos en Grand Slams, pues comenzó con esta racha en 2017. En particular en este año, ese récord está magnificado con las coronas que obtuvo en el Australian Open y Roland Garros, los primeros dos majors de la temporada.

En total son 16 presencias consecutivas en cuartos de final de Grand Slams, que significan la quinta racha más larga dentro del tenis de singles masculinos en la Era Open, solo por detrás de las 18 que consiguió Andy Murray entre 2011 y 2015, las 27 de Jimmy Connors entre 1973 y 1983, las 28 de Novak Djokovic entre 2009 y 2016, así como las 36 participaciones de Roger Federer entre 2004 y 2013.

El camino de Nadal particularmente en Wimbledon 2022 no ha sido fácil desde el inicio. Se sobrepuso a una lesión de costillas que duró casi dos meses para poder entrar a tope a su forma física, además de la añeja dolencia en el pie que puso en incertidumbre su participación. Pero después de una semana de competencia, ahora está a solo tres victorias de quedarse con el trofeo.

“Lo valoro de una manera bastante simple y positiva: estoy en cuartos de final. Estoy en cuartos porque he hecho las cosas lo suficientemente bien para estar aquí. Contra los dos rivales más difíciles, los he ganado en dos sets. He estado a un nivel cuando lo he necesitado. Esto es relevante: cuando la exigencia ha subido, yo he estado preparado para subir mi nivel”, argumentó el español después de su victoria contra van de Zandschulp.

Aunque algunos medios suelen minimizar la trayectoria de Nadal en Wimbledon porque solo tiene dos de sus 22 victorias de Grand Slam en esta plataforma de césped (en la arcilla de Roland Garros tiene 14, por el contrario), la estadística de sus participaciones en cuartos de final viene a confirmar que lleva al menos un lustro dentro del Top 8 del torneo, a la altura de las otras tres grandes leyendas de su época: Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray.

Con consistencia, ha quedado como una vieja anécdota la última derrota de Nadal antes de unos cuartos de final en un Grand Slam, pues esa caída se produjo justamente en Wimbledon en 2017, cuando el español perdió ante el luxemburgués Gilles Muller por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 en octavos de final.

Sin embargo, el español no se confía de las estadísticas ni de sus antecedentes de Grand Slams en este año para hablar de más en Wimbledon. Confía en ir paso a paso: “Los otros dos torneos terminaron en victoria, pero aquí falta mucho. En Australia estaba jugando bien, tenía buenas sensaciones después de un periodo difícil de no competir. En Roland Garros fue difícil y aquí estamos como estamos, con la ilusión de estar en cuartos de final, aceptando las cosas como van viniendo. Estoy en cuartos, que es lo importante. Respeto mucho el día a día”.

A la racha de cinco años se suman las 18 victorias consecutivas de Nadal en Grand Slams durante este 2022, que solo son superadas por las 27 que hilvanaron Novak Djokovic en 2021 (ganando Australia, Roland Garros y Wimbledon) y Rod Laver en 1969 (ganando los cuatro majors). Esta cifra confirma el potencial que ha retomado el español en esta temporada para convertirse en el máximo favorito en cada torneo que arranca.

Pero la siguiente prueba en la búsqueda del título no será nada fácil, pues viene cargada de motivación y también de otro récord. Se trata del estadounidense Taylor Fritz, quien superó al australiano Jason Kubler en octavos de final (6-3, 6-1, 6-4).

Fritz llegará a la batalla contra Nadal en los cuartos de final sin haber perdido un solo set en Wimbledon 2022, siendo el primer tenista estadounidense con dicho récord desde Andy Roddick en 2007, aunque en aquella ocasión, Roddick fue eliminado justamente en la etapa de cuartos.

Al entrar a esta etapa decisiva, Nadal prefiere enfocarse en sus rivales y en su rendimiento más allá de hablar de dolencias físicas: “Estoy cansado de hablar sobre mi cuerpo, cansado de mí mismo y de todos los problemas que tengo. Prefiero no hablar sobre ello. Estoy en mitad de un torneo y tengo que continuar. Todo el respeto por mis rivales. Estoy intentando dar lo mejor de mí cada día. Por el momento estoy lo suficientemente sano para continuar y luchar por lo que quiero”.

La lucha entre Rafael Nadal y Taylor Fritz será el miércoles, en una ronda en la que todavía sobreviven Novak Djokovic, Jannik Sinner, Cameron Norrie, Nick Kyrgios, David Goffin y Cristian Garín, pues otros candidatos como Stefanos Tsitsipas y Carlos Alcaraz se despidieron en octavos de final.