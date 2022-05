La terna por el título a Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la NBA en 2022 deja en claro que la liga se ha vuelto un producto global con alcance en cada vez mayores latitudes. Serbia, Grecia y Camerún fueron representados dentro del Top 3 de mejores basquetbolistas de la temporada 2021-22 mediante los nombres de Nikola Jokic, de Denver Nuggets; Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks; y Joel Embiid de los Philadelphia 76ers, respectivamente.

El serbio Jokic fue el vencedor final, repitiendo el premio de la temporada anterior. Con este logro se concretaron cuatro años seguidos en los que un jugador no estadounidense ha sido coronado MVP, un hecho inédito para la NBA, luego de los dos galardones que obtuvo también de forma consecutiva el griego Giannis Antetokounmpo entre 2018 y 2020.

Antes de Jokic y Antetokounmpo el último extranjero ganador del MVP de la NBA había sido el alemán Dirk Nowitzki en la temporada 2006-07, hace más de una década de distancia, y antes de él solo hubo un par de foráneos más que recibieron el premio: el canadiense Steve Nash (2004-05 y 2005-06) y el nigeriano Hakeem Olajuwon (1993-94).

El desempeño sobresaliente de Jokic, Antetokounmpo y recientemente también de figuras como el camerunés Embiid o el esloveno Luka Doncic demuestra que la NBA está adquiriendo un nivel más alto por parte de sus embajadores extranjeros, además con constancia y buenos números. El griego fue campeón de las Finales 2021 con los Milwaukee Bucks.

Además, la presencia de los tres primeros de este año para el prestigioso Trofeo Maurice Podoloff significó la primera vez que los tres primeros en la votación de MVP están compuestos por jugadores internacionales. Para dimensionar, en la primera temporada de la liga en 1946-47 había solo cinco jugadores internacionales, mientras que al comienzo de esta temporada había 109 de 39 países.

“Este es el sueño de David Stern (ex comisionado de la NBA)”, dijo el entrenador de los Philadelphia 76ers, Doc Rivers, y agregó: “Es un juego mundial. Ya no es solo 'nosotros' (los originarios de Estados Unidos), lo que sea que nosotros signifique. Es un juego mundial y eso es algo bueno”.

La multiculturalidad de la NBA también está quedando de manifiesto en eventos como el All-Star Game y el Draft, que antes solían corroborar el nacionalismo estadounidense dentro de sus jugadores. En el Juego de Estrellas de 2022 se rompió un récord con siete jugadores nacidos en el extranjero, una cifra contrastante con hace 30 años, cuando solo había dos. De igual forma, 11 de las últimas 27 selecciones generales No. 1 fueron nacidos fuera de Estados Unidos.

“La NBA se ha dirigido en esta dirección más internacional por un tiempo, pero la carrera por el MVP de 2022 es una señal de cuán lejos se han movido las cosas. El baloncesto ya no es solo un juego estadounidense y nadie espera que lo sea. Los jugadores extranjeros ya no son una importación en el juego que todo el mundo encuentra un poco extraño. Los europeos ya no son demasiado blandos para la NBA. El mundo entero juega en él y el mundo entero ofrece sus mayores estrellas”, escribió Steve Larkin, columnista en The Week.

Las participaciones cada vez más al alza de los jugadores foráneos y su alto prestigio no solo están impactando a los registros estadísticos, sino también a las cifras de interacción de la NBA con el resto del mundo.

Según reportes de la propia liga, en los canales de redes sociales de NBA Europe, el contenido que presenta a Giannis Antetokounmpo funciona un 100% mejor que cada publicación promedio, mientras que el contenido de Jokic es un 10% mejor.

Por otra parte, el crecimiento de suscriptores de NBA League Pass mostró un aumento del 17% en Serbia, 14% en Eslovenia y 9% en Grecia durante la temporada 2021-22 con respecto a la temporada pasada (2020-21). También aumentó un 40% en África en su conjunto, aunque la NBA no publica su número total de suscriptores en dicho continente.

“Estos chicos que vienen del extranjero terminan trabajando el doble en la NBA”, señaló Joe Touomou, director técnico asociado de la NBA Academy en África. “Por eso, cuando llega el momento de competir, ves el resultado de ese arduo trabajo. Es por eso que ves a esos tres tipos extranjeros en la cima”, recalcó en alusión al momento histórico de la terna por el MVP entre Jokic, Antetokounmpo y Embiid.

