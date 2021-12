El 21 de diciembre del 2021 queda marcado como el día que dos ligas profesionales de Estados Unidos tomaron decisiones contrapuestas. Ante el ascenso de las cifras por contagios de ómicron y covid, la liga de hockey (NHL) determinó cerrar los juegos, siendo la primera liga profesional en hacerlo. En cambio, la NBA no tiene planes de detener la temporada.

"Por supuesto, hemos analizado todas las opciones, pero francamente, estamos teniendo problemas para pensar en cuál sería la lógica detrás de una pausa en este momento. Mientras miramos a través de estos casos que literalmente están arrasando en todo el país, ni hablar del resto del mundo, creo que nos estamos encontrando donde sabíamos que íbamos a llegar durante los últimos meses, y eso es que este virus no será erradicado y vamos a tener que aprender a vivir con él. Creo que eso es lo que estamos viviendo en la liga en este momento", dijo Silver.

Hasta hoy, la NBA ha ingresado unos 103 jugadores a los protocolos de salud y seguridad de Covid-19, más de 65 de ellos fueron separados en la última semana.

En cuanto a los juegos, la liga ha pospuesto siete partidos en la última semana. Los más importantes son: el día de Navidad y de la liga, a pesar de que varios jugadores de los 10 equipos programados para esa fecha están actualmente en protocolos de salud y seguridad. Boston Celtics y New York Knicks tienen seis cada uno, mientras que los Brooklyn Nets tienen 10. Sin embargo, Silver dice que la liga tiene planes de contingencia preparados.

"Nos parece que lo correcto y responsable, teniendo en cuenta todos los factores, es seguir jugando", dijo Silver.

Silver agregó que el 65% de los jugadores de la NBA han recibido su refuerzo de Covid y que el 97% de los jugadores están vacunados y, si bien actualmente no hay planes para reducir la capacidad de público en los estadios, Silver dijo que la liga seguirá cumpliendo los mandatos locales. Esta semana, los Toronto Raptors redujeron su capacidad en un 50%, de acuerdo con los nuevos mandatos de la provincia de Ontario.

Además Silver agregó que la liga continúa revisando sus protocolos de seguridad. "Estamos analizando achicar la cantidad de días que un jugador vacunado y asintomático debe estar sin jugar".

Los jugadores de la Liga Nacional de Hockey (NHL) no competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 en febrero, debido a que 50 juegos se pospusieron por problemas de covid-19. ESPN, el New York Times, Washington Post, USA Today y otros periódicos citaron fuentes anónimas al informar que la liga y la Asociación de Jugadores (sindicato) habían llegado a un acuerdo para no enviar talentos a China.

Sin las estrellas millonarias de élite de la NHL, los equipos nacionales en los Juegos Olímpicos probablemente se parezcan a los de los Juegos de Invierno de Pyeongchang 2018, cuando los jugadores de ligas menores y los recién retirados completaron los equipos, y los atletas olímpicos de Rusia capturaron la medalla de oro.

La NHL y el sindicato de jugadores habían acordado enviar jugadores a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 y 2026 a menos que las temporadas de la liga se vieran afectadas por aplazamientos de Covid-19.

"La NHL y la NHLPA (sindicato de jugadores) están discutiendo activamente el asunto de la participación de los jugadores de la NHL en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Pekín, China, y esperan estar en condiciones de anunciar una decisión definitiva en los próximos días", según dijo un portavoz de la liga.

