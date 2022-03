Dos funcionarios públicos entraron en una discusión por la compra de una entidad de capital privado. Se trata de los gobernadores de Morelos y Querétaro, Cuauhtémoc Blanco y Mauricio Kuri, respectivamente, quienes protagonizaron un duelo de dimes y diretes con respecto al futuro de la franquicia de futbol de Primera División nacional, el club Gallos Blancos.

Cuauhtémoc Blanco fue el primero en hacerse presente, pues declaró ante los medios de comunicación que su estado está listo para recibir a la franquicia de futbol, que debe ser vendida a más tardar el 31 de diciembre de este año por órdenes de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Serán bienvenidos si se quieren venir para acá a Zacatepec, con mucho gusto aquí serán muy bien recibidos. Voy a tratar de contactar al que es el dueño ahorita del Querétaro (Jorgealberto Hank Inzunza, de Grupo Caliente). Le voy a decir que se lo traiga para acá, porque aquí hay una afición espectacular”, declaró el ex futbolista en una breve aparición ante los medios después de darse a conocer la resolución de sanciones de la Liga MX y la FMF para el club Gallos Blancos.

El comentario de Cuauhtémoc Blanco no tardó en recibir respuesta por parte del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien insistió en la permanencia de la plaza de Liga MX para su entidad.

“Los Gallos son de Querétaro. Es de los pocos estados que tiene la forma de apoyar a un equipo de futbol. La afición queretana, que es la de verdad, se merece tener un equipo de Primera División y el gobernador (él mismo) hará todo lo posible para que tengamos Gallos para rato”, recalcó Kuri, quien ha sido uno de los cuestionados en las investigaciones por la riña entre aficionados del club Querétaro y el Atlas el pasado 5 de marzo.

El mandatario de Morelos planteó como nueva casa para el equipo al municipio de Zacatepec, ubicado a 41 kilómetros de la capital de dicho estado, Cuernavaca, y que ha sido sede de los Cañeros, un equipo que jugó en Primera División entre 1951 y 1985, incluso ganando dos títulos ligueros (en las temporadas 1954-55 y 1957-58).

Zacatepec recibió una segunda etapa de esplendor en cuanto a su futbol en el siglo XXI, ya que el equipo compró, primero, a la franquicia de Irapuato para poder participar en la extinta Liga de Ascenso MX en 2012. Aunque deportivamente consumó un descenso en 2014, volvieron a comprar otra plaza, esta vez a la de Cruz Azul Hidalgo, para permanecer en el circuito de plata del futbol mexicano, hasta que la plaza fue vendida a Atlético Morelia en 2020.

Para esas participaciones en el circuito de Ascenso MX, el gobierno de Morelos invirtió 400 millones de pesos en la remodelación del estadio Agustín ‘Coruco’ Díaz, que se llevó a cabo entre 2013 y 2015, bajo la gestión del entonces gobernador, Graco Luis Ramírez Abreu, según cifras reportadas por este diario.

A pesar de que ahora Cuauhtémoc Blanco quiere convencer a Grupo Caliente para llevar a los Gallos Blancos a Zacatepec, durante su campaña para ser gobernador de Morelos, el ex jugador del América criticó las inversiones realizadas al estadio ‘Coruco’ Díaz.

“El mayor robo lo tienen ahí cerca, el estadio (‘Coruco’ Díaz), que costó 800 millones de pesos. ¡Que no me joda este gobernador!, eso no cuesta. Cuesta a lo mejor 100, 200, pero 800 millones no. ¿Saben en dónde están (esos recursos)? En sus bolsillos. Por eso estamos como estamos, con muchas necesidades”, dijo en un evento en el municipio de Tetelpa en mayo de 2018.

De acuerdo con el más reciente ‘Informe sobre la situación de pobreza y rezago social’ que realiza la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo, con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el municipio de Zacatepec tiene al 40.7% de su población en situación de pobreza moderada y al 4.9% en pobreza extrema. Solo el 18.4% de sus 36,094 habitantes viven en condiciones de no pobres y no vulnerables.

Respecto a seguridad, el estado de Morelos obtuvo la octava tasa más alta de homicidios dolosos de enero a septiembre de 2021 con un promedio de 40.5 por cada 100,000 habitantes, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el ranking nacional, Querétaro ocupó el sitio 28, es decir, la quinta cifra más baja con 6.8 de promedio.

En cuanto al entorno futbolístico, Zacatepec también tuvo un episodio de violencia hace algunas décadas. El periódico AM y videos en YouTube revelan que en 1985, en la disputa por el no descenso entre Cañeros y Rayos del Necaxa, en el estadio ‘Coruco’ Díaz se armó una batalla entre los jugadores de ambos plantes que, según el relato del medio escrito, dejó heridas a 70 personas y provocó una multa de 100,000 pesos para el club Zacatepec.

kg