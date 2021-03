Por 49 pesos al mes, los fans del gimnasta mexicano Daniel Corral pueden conocerlo más de cerca e interactuar con él a través de YouTube Live dos veces al mes, además, obtener insignias de lealtad y emojis personalizados. Justo antes de ingresar al Exatlón México, reality show de TV Azteca, el bajacaliforniano abrió su canal de YouTube, pero no fue hasta hace un año que comenzó a ser constante en la generación de contenidos.

Si Corral no se ganó los dos millones de pesos que se pusieron en juego en la final del Exatlón, sí ganó la exposición que le permitió generar ingresos posteriores. La respuesta de sus seguidores en cada una de sus publicaciones le abrió una oportunidad para monetizar en redes sociales. El atleta, que suma casi tres millones de seguidores en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, es patrocinado por la marca deportiva Puma, los batidos YoPRO, el banco Banregio y ofrece membresías en su canal de YouTube. Daniel se encarga de grabar y editar todo el contenido para sus redes, en las que, al mismo tiempo, muestra su preparación a sus terceros Juegos Olímpicos.

En entrevista con El Economista, Antonio Rosique, periodista deportivo con 25 años de trayectoria en televisión y conductor del Exatlón, señaló que, aunque cada caso es diferente, aún es muy temprano “para saber si el deporte de alto rendimiento va a penalizar en algún momento ese tiempo que el atleta le dedica al manejo de su marca”.

En el sistema tradicional, los atletas entregan el espectáculo profesional en el que las marcas pagan por aparecer.

Hoy, los atletas se han dado cuenta de que ellos mismos pueden manejar su imagen en redes sociales y, aunado con nuevas áreas de exposición como el Exatlón y el trabajo de su marca personal, están acortando el camino de la generación de recursos directamente de sus actividades deportivas, algo que 30 años atrás no existía o les significaba un largo trayecto.

En los casos más grandes del deporte, una tendencia es la inversión de las superestrellas en sus propias productoras de contenidos. Rosique ejemplificó con Derek Jeter, ex ligamayorista que creó el medio The Players Tribune, donde son los mismos deportistas quienes externan sus experiencias en primera persona; LeBron James produciendo sus propios programas de televisión y de video y Tom Brady haciendo su propio documental.

“Vivimos en una época en la cual hay una cercanía mayor entre los atletas y los públicos o fans. En muchos casos se están eliminando los intermediarios, no por completo, pero antes, hace 20 años, el atleta necesitaba una plataforma, una revista o la radio, algún tipo de medio para llegar hasta el fan, su consumidor final”, explicó Rosique.

“A veces, incluso atletas que no son ni siquiera muy famosos pueden ser susceptibles, con un buen manejo de redes y de branding personal, de monetizar sus redes sociales. Entonces ahí han encontrado una nueva manera de poder hacer más rentable sus carreras deportivas”.

Ejemplos puntuales en México como Lorena Ochoa, Saúl “Canelo” Álvarez, dan cuenta del grado de comercialización que un atleta puede generar del negocio deportivo, guiados por un fuerte equipo de trabajo detrás, además de los sólidos resultados deportivos. Rommel Pacheco, Paola Espinosa, Daniel Corral, son otras marcas mexicanas que a la par que se mantienen en la competencia entre lo mejor del mundo, buscan impulsar la generación de sus ingresos a través del tratamiento de su imagen.

Luis Álvarez, la espera para ser considerado una imagen deportiva

La carrera de Luis Álvarez como triatleta comenzó en 1986 y en Ironman en 1991. “En esa época era un pecado ser deportista. Me levantaba súper de madrugada para no quitarle tiempo a mi trabajo y trataba de ocultar que hacía ejercicio porque antes se veía mal que fuéramos atletas de alto rendimiento”.

“Era difícil que un atleta que no fuera olímpico o futbolista pudiera tener un ingreso o vivir del deporte. Por eso, yo me puse el objetivo de que mis ingresos no iban a ser del deporte, sino que era un complemento.”

Se dedicó al ámbito empresarial para poder generar ingresos, fungió como director general en SAG-MECASA, que vende tanques de combustible para vehículos, y en el ramo automotriz como fabricante de partes para BMW, Navistar, Daimler.

No fue hasta que acumuló varios Ironman y que las marcas se interesaban en patrocinar, que se mostró abiertamente como atleta. Ahora, puede monetizar de sus vivencias como deportista a través de su actividad como conferencista y del apoyo que continúa recibiendo de sus patrocinadores.

“Monetizarse ahora es mucho más fácil que antes. Inclusive si saliste en un programa tipo Exatlón y eres bueno tienes una base de seguidores de 300, 400 o 500 mil seguidores, eso automáticamente se convierte en una monetización, que también es por un periodo de tiempo, entonces tienes que empezar a buscar donde más tienes que estar invirtiendo, pero ahora es mucho más monetizable. Ahora las compañías te pagan por tuitear, por tu imagen o por crear, creo que sí se abrió un canal que antes no existía (...). No estaban tan conscientes de lo positivo que podemos ser imágenes deportivas o imágenes influencers”.

David Juárez, la vida cotidiana se convirtió en un negocio

A David Juárez, gimnasta mexicano de 23 años, múltiple medallista en Olimpiada Nacional, el Exatlón le cambió la vida. La primera ocasión que participó se mantuvo en el programa de televisión por ocho meses y en su segunda ocasión estuvo alrededor de cuatro antes de salir por una lesión en la mano. Tras su participación, tenía colgada la etiqueta de figura pública; mucha gente lo conocía.

La exposición de su imagen atrajo a patrocinadores y a programas de televisión. Ahora, aunque no monetiza directamente de Instagram o YouTube, sí lo hace de las campañas publicitarias que buscan un lugar en sus cuentas de redes sociales.

En un futuro, le gustaría, incluso, generar ingresos a partir de dar conferencias, área en la que se desempeñan algunos de sus compañeros de programa. Compartir sus actividades cotidianas en redes sociales se convirtió en un estilo de vida que consume la mayor parte de su tiempo, pues siempre está planeando qué nuevos videos subir, edita fotos y publica contenidos.

“Empecé a mantener conexión en redes sociales. Todos los días trato de hablarles a la cámara, siento que es lo que me ha funcionado y después empieza lo de las marcas, lo de algunas otras participaciones en otros programas”.

David reconoce que el trabajo de su imagen se convirtió en prioridad y aunque ha puesto en pausa las competencias, le dedica unas cuatro horas al día a la práctica.

“Es difícil mantener un ritmo de competencia, sobre todo ahorita por los programas, si estás yendo a Exatlón. Pero amo la gimnasia y es algo que no quiero dejar y sigo practicando”.

Otra gran parte de sus ingresos viene de algunas inversiones y, sobre todo, de la cadena de cafeterías que tiene en Mérida, de las que se hace cargo su hermano. Aunque el negocio llevaba buena marcha desde tiempo atrás, indicó que se ha popularizado más a partir de su participación en el reality show.

“Últimamente se ha hecho extremadamente popular ahí en Mérida, pero no he querido asociar tanto la imagen porque siento que se podría perder un poco de seriedad, pero sí he utilizado mi influencia para que se conozca el producto”.

¿En qué otras áreas es común que un atleta se desenvuelva para generar ingresos relacionados a su actividad deportiva?

“Algo que he visto que pasa bastante es que casi siempre hacen emprendimientos relacionados con su deporte porque son super expertos en este. Por ejemplo, en gimnasia hay un chavo que hizo una marca de magnesia, él sabe cómo es la magnesia que nos gusta utilizar más que cualquier persona, creó su marca y está súper buena. Usamos unos guantes para agarrarnos mejor, sucedió lo mismo. Al tener conocimiento por tantos años de tu deporte tienes todo ese conocimiento y puedes crear productos buenísimos”.

