En 2014, a sus 18 años, la australiana Ashleigh Barty estaba harta del tenis. Desde los 14 años, en los que se embarcó en las giras internacionales que la profesión requiere, se alejó de su hogar, de su familia y se sentía sola y llamaba a su hogar llorando.

A medida que cosechaba logros, la fama, la presión y las expectativas se convirtieron en una carga que la llevó a la depresión. Dos años de medicación y terapias para aprender a expresar sus emociones, sumado a la práctica del críquet, que también le permitía salir con amigas y relacionarse con compañeros de equipo, fueron suficientes para sanar.

En 2016, Barty comenzó desde abajo su ascenso en el tenis, para en tres años alcanzar el puesto número uno, en el que ha finalizado los últimos dos años y que el Masters 1000 de Miami le ha permitido confirmar.

El sábado, la australiana de 24 años conquistó su segundo título consecutivo del Abierto de Miami en una final en la que vencía por 6-3 y 4-0 a la canadiense Bianca Andreescu, cuando esta última tuvo que retirarse por una lesión en el tobillo derecho. Ashleigh aprovechó así la ausencia de Serena Williams, máxima ganadora del certamen.

La forma de calcular el ranking sufrió un ajuste que tiene en cuenta los cinco meses de parón de torneos en 2020 por la pandemia de coronavirus, lo que impidió que Barty perdiera posiciones a pesar de no haber renunciado a diversos torneos en 2020, entre ellos, Roland Garros y el US Open, situación que generó críticas entre las tenistas.

“Sé que se ha hablado mucho de la clasificación, pero el año pasado no jugué en absoluto y no mejoré mis puntos para nada. Sí, no bajé, pero no mejoré nada. No jugué nada. Hubo chicas que tuvieron la oportunidad de mejorar la suya, así que sentí que merecía totalmente mi lugar en lo alto de la clasificación", señaló Barty.